انتقاد عضو شورای شهر شیراز به جشنواره شهید رجایی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاجری عصر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پربرکت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) همچنین گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای خدمت از جمله شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، به موضوع ایجاد توازن بین شادی و عزا در جامعه پرداخت و با استناد به فرمایشات ائمه اطهار (ع) مبنی بر شاد بودن شیعیان در شادی اهل بیت و عزادار بودن در مصائبشان، اظهار کرد: جامعه در ایجاد توازن میان این دو نتوانسته موفق عمل کند. به نوعی در عزاداری استادیم و در شادی‌آفرینی مبتدی هستیم.

وی با اشاره به واقعه باغ جنت و ناهنجاری‌های رخ داده، ضمن محکوم کردن این اقدام که دل مؤمنین شهر را رنجاند، اظهار کرد: شهرداری شیراز هیچ نقشی در این رخداد نداشته، اما به دلیل جریحه‌دار شدن احساسات مردم، عوامل مرتبط احضار شدند، اخطار کتبی دریافت کردند و به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.

وی همچنین از برخی بازیگران سیاسی انتقاد کرد که در آستانه انتخابات شوراها، با سوءاستفاده از این مسائل، به تخریب شورا و شهرداری می‌پردازند و تأکید کرد: فعالان فرهنگی-مذهبی باید در ایام جشن و شادی نیز مانند عزاداری‌ها فعال باشند و شورای شهر و شهرداری از این پس از فعالان فرهنگی که به این توازن کمک کنند، حمایت خواهند کرد.

هاجری در بخش دیگری از سخنان خود به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: این جشنواره مسیر خوبی برای تقدیر از مدیران کارآمد و مردمی است اما پدیده حذف شهردار توانمند شیراز در اختتامیه جشنواره امسال ناعادلانه بود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز خاطرنشان کرد: شهردار شیراز در عرصه‌های استانی، ملی و جهانی خوش درخشیده و مورد تقدیر ۶ وزیر و ۴ معاون رئیس‌جمهور قرار گرفته است. با کدام متر و معیار، عنوان شهرداری نمونه فارس به دیگرانی داده شده که سطح فعالیتشان کمتر از بعضی مناطق شهرداری شیراز است؟

وی ادامه داد: احیای ورزشگاه پارس پس از ۲۰ سال تنها یکی از دلایل کافی برای معرفی شهردار شیراز به عنوان شهردار نمونه فارس بود.

هاجری اعتراضات گسترده مردمی و رسانه‌ای در فضای مجازی را دلیلی بر عدم رضایت مردم از این تصمیم دانست و اعلام کرد: به عنوان نماینده همین مردم کوچه و بازار و محلات، به این بی‌عدالتی و بی‌انصافی معترض بوده و با صدای بلند اعلام می‌کنم، مردم شیراز از تصمیم غیر منطقی انجام شده، رنجیده‌اند و راضی نیستند.

هاجری ابراز امیدواری کرد که این تخریب و تحریف در آستانه انتخابات شوراها، سیاسی و باج‌خواهانه نباشد که در صورت اثبات چنین مسائلی، سکوت نخواهد کرد و طومار اعتراض مردم را به دست رئیس‌جمهور خواهد رساند و سپس خواستار جبران اشتباه و عذرخواهی از مردم شد تا چوب حراج به شایسته‌سالاری در مدیریت شهری زده نشود.

عضو شورای شهر شیراز در ادامه به سخنان اخیر آیت‌الله اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، درباره تفکیک نکردن دیوارکشی و فنس‌کشی کشاورزان از تغییر کاربری اشاره و از تدبیر حکیمانه ایشان تقدیر کرد.

وی همچنین به انقلاب سبز در شیراز و اقدامات شهرداری در ایجاد فضاهای سبز گسترده، از جمله خریداری ۲۲۰ هکتار باغ دهقان و ایجاد بوستان‌های جنگلی بزرگ، اشاره و از تخریب‌ها و جوسازی‌ها علیه بانیان این اقدامات انتقاد کرد.

هاجری در ادامه سخنان خود به اهمیت تلفیق تجربه و جوانی در مدیریت‌ها تأکید کرد و هر دو رویکرد جوان‌ستیزی و تجربه‌ستیزی را مذموم دانست و گفت: دوران بهانه‌جویی گذشته و مردم خسته شده‌اند و لیاقت خدمت بی‌منت و شایستگی دارند لذا از مسئولان درخواست دارم تا کارنامه مردمی خود را ارائه دهند تا اعتماد عمومی افزایش یابد.