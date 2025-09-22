به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به روند اسکان آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: تقریباً صد درصد افرادی که نیاز به خانه داشتند، ودیعه دریافت کرده‌اند و اکنون با تعاملی که صورت گرفته، توانسته‌اند خانه اجاره کنند.

وی افزود: در قالب این طرح، خانوار از کمک شهرداری بهره‌مند شدند و علاوه بر ۱و۵۰۰، خودشان نیز مبالغی اضافه کرده‌اند تا بتوانند واحدهای مسکونی را با اجاره ماهانه حدود ۳۰ تومان در اختیار بگیرند. به تدریج نیز تخلیه هتل‌ها در حال انجام است.

فروزنده با تأکید بر تعهد شهرداری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: شهرداری تهران متعهد شده است تا حدود دو سال آینده بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها را به سرانجام برساند و زندگی دوباره در این ساختمان‌ها جریان یابد.