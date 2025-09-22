دادگستری گلپایگان حامی فعالان تقویت انسجام داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان جوادی عصر دوشنبه و در مراسمی ضمن تبریک انتصاب شایسته مسئولان قضائی با حضور رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان و جمعی از خبرنگاران در دادگستری انجام شد، اظهار کرد: همه ما در شهرستان مسئولیت داریم و اگر وضعیتی پیش می‌آید، همه باید پاسخگو باشیم. جامعه انسانی و اسلامی ما باید هم‌افزایی بیشتری داشته باشد تا بتوانیم مشکلات را مدیریت کنیم. نباید بگوییم هیچ خبری نیست و نه باید مسائل را بیش از حد بزرگ کنیم؛ اقدامات و تلاش‌هایی در حال انجام است و زحمات بسیاری کشیده شده است.

به گفته وی با پیگیری رسانه‌ها و نهادهای مسئول، مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اگر کار حل نشده، پرونده‌ها از طریق دادگستری پیگیری می‌شود. ما وظیفه داریم، نسبت به عملکردها پاسخگو باشیم.

رئیس دادگستری گلپایگان یادآور شد: یکی از موضوعات مهم شهرستان، فاضلاب مسکن مهر است که نیازمند همکاری دستگاه‌هاست. اقدامات اولیه انجام شده و امید است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مشکلات عملیاتی حل شود.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری حامی همه کسانی است که به انسجام داخلی کمک می‌کنند و ما موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین در همه عرصه‌ها هستیم. تلاش ما همواره معطوف به خدمت به شهرستان و مردم است و هر کمکی که از دست ما برآید، انجام خواهیم داد.

سید حامد حسینی دادستان گلپایگان گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی من ارتباط با جامعه فرهنگی، خبرنگاران و فعالان حوزه‌های مختلف شهرستان است. به عنوان یک شهروند و مسئول، تلاش می‌کنم محیطی امن، فرهنگی و متعالی برای شهروندان فراهم شود. باور دارم پیشرفت جامعه با سکوت محقق نمی‌شود و گردش آزاد اطلاعات و علم، ابزار اصلی توسعه و قدرت جامعه است.

وی افزود: نقش خبرنگاران در این فرآیند بسیار مهم است و تعامل سازنده با آن‌ها همواره از اولویت‌های من بوده است. حضور چند خبرنگار به معنای حضور نمایندگان هزاران شهروند گلپایگانی است و سعی می‌کنم از این ظرفیت قانونی برای ارتقای تعامل و اطلاع‌رسانی بهره ببرم.

حسینی تصریح کرد: در زمینه هنر و فرهنگ شهرستان نیز سابقه و ظرفیت‌های قابل توجهی داریم. فرش گلپایگان و هنرهای زیبای این منطقه از جمله مصادیق برجسته فرهنگ و زیبایی هستند که حمایت از آن‌ها، به رشد لطافت روحی و فرهنگی شهروندان کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ تعامل، تقویت اعتماد و ارتقای جایگاه خبرنگاران و جامعه فرهنگی گلپایگان متمرکز است و امیدوارم با همکاری همه بزرگواران بتوانیم محیطی فرهنگی، هنری و متعالی برای شهر ایجاد کنیم.

حسینی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی من شکل‌گیری هویت واحد و متعالی گلپایگان است. این هویت باید مجموعه‌ای از الگوهای شهرسازی، هنر، ورزش و صنعت باشد و به گونه‌ای تجلی یابد که برای گردشگران و شهروندان قابل شناسایی باشد. هنر، معماری، بناها، محصول‌های صنعتی و حتی لباس و گویش مردم باید در زیر یک الگوی واحد، نشان‌دهنده شخصیت واقعی و تاریخی گلپایگان باشند، نه صرفاً نمایش یک نام ساده باشد.

وی یادآور شد: هدف من حمایت قانونی و عملی از جامعه فرهنگی، هنری و خبرنگاران است تا این ظرفیت‌ها شناسایی و تقویت شوند. اگر دستگاه‌های متولی وظایف خود را ترک کنند، ملزم خواهند شد تا به مسئولیت قانونی خود عمل کنند و تعامل ما با رسانه‌ها و فعالان فرهنگی، به ارتقای فرهنگ و اطلاع‌رسانی صحیح کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ساختن هویت واحد گلپایگان، نه فقط به معنای حفظ گذشته و تاریخ این شهرستان، بلکه به معنای ایجاد مسیر توسعه و الگویی برای نسل‌های آینده است.