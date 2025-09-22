ساعت کاری ادارات استان بوشهر تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی راد دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل تداوم گرمای هوا در استان و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، حسب تأیید استاندار بوشهر، ساعت کاری ادارات استان از روز یکم مهرماه تا پایان مهرماه سال جاری در استان بوشهر از هفت صبح تا ۱۴:۱۵ دقیقه خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر با اشاره به ملاحظات ساعت کاری ادارات خاطر نشان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای دارای نوبت کاری شیفت گردان و شعب بانک‌ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

اسلامی‌راد تصریح کرد: ساعت کاری شعب بانک‌ها توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: میزان ساعت کار کاهش یافته تا سقف مقرر در قانون، از طریق دورکاری جبران شود.

وی همچنین در پایان بر تکریم مراجعین، رعایت نظم و انضباط اداری و خدمات رسانی مطلوب تاکید کرد.