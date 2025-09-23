ساعات کار دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی اعلام شد

  1. استانها
ارومیه- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اتمام زمان اجرای مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعت کاری جدید از اول مهر در استان اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خضر کاک درویشی روز سه شنبه در این خصوص اظهار کرد: ساعات کار اداری کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از اول مهر به روال سابق بازگشته است.

وی اضافه کرد: رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ۴۴ ساعت در هفته برای کلیه دستگاه‌ها الزامی است.

وی ادامه داد: بر این اساس، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۵ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴ ساعت کاری ادارات خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی اظهار کرد: به علت بازگشایی مدارس و درخواست شورای ترافیک برای تسهیل تردد شهروندان و در جهت هماهنگی والدین برای تعیین سرویس مدارس، ساعت شروع کار ادارات شهرستان ارومیه از اول تا ۱۵ مهر، ساعت ۸ صبح تعیین شده است.

