ساعت کاری ادارات هرمزگان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا پاکروان با اشاره به تداوم گرمای هوا و بهمنظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تأیید استاندار هرمزگان، ساعت کاری ادارات استان از روز سهشنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان این ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۴:۱۵ تعیین شده است.
وی تأکید کرد: این تغییر شامل تمامی دستگاههای اجرایی میشود، اما برخی دستگاهها و نهادها به دلیل ماهیت خدماترسانی خود از این مصوبه مستثنا هستند. وی در ادامه افزود: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، اورژانس، مراکز امدادرسانی جادهای و خدمات عمومی، پاسگاههای انتظامی و نظامی، همچنین دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبتکاری و شیفتگردان و شعب بانکها، همچنان مطابق روال معمول فعالیت خواهند کرد و مشمول این ابلاغیه نیستند.
به گفته پاکروان، ساعت کاری شعب بانکها به صورت جداگانه توسط کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اعلام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: میزان کاهش ساعت کاری در این بازه زمانی، مطابق سقف مقرر در قانون از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
