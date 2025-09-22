  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

ساعت کاری ادارات هرمزگان تغییر کرد

ساعت کاری ادارات هرمزگان تغییر کرد

بندرعباس-سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان، از تغییر ساعت کاری ادارات استان در مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا پاکروان با اشاره به تداوم گرمای هوا و به‌منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تأیید استاندار هرمزگان، ساعت کاری ادارات استان از روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان این ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۴:۱۵ تعیین شده است.

وی تأکید کرد: این تغییر شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌شود، اما برخی دستگاه‌ها و نهادها به دلیل ماهیت خدمات‌رسانی خود از این مصوبه مستثنا هستند. وی در ادامه افزود: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی، پاسگاه‌های انتظامی و نظامی، همچنین دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان و شعب بانک‌ها، همچنان مطابق روال معمول فعالیت خواهند کرد و مشمول این ابلاغیه نیستند.

به گفته پاکروان، ساعت کاری شعب بانک‌ها به صورت جداگانه توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میزان کاهش ساعت کاری در این بازه زمانی، مطابق سقف مقرر در قانون از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

کد خبر 6598576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها