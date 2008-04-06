اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگان کشوری ضروری است

محسن بازارنوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال 81 هر ساله برای پرداخت حقوق بازنشستگان با کسری اعتبار مواجه بودیم اما همواره دولت و مجلس به سازمان کمک کردند تا حقوق بازنشستگی به موقع پرداخت شود.

سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری تصریح کرد: تا قبل از سال 77 حقوق بازنشستگان مشترک این صندوق را خزانه پرداخت می کرد به این دلیل فرصت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی برای صندوق فراهم نبود.

وی در مورد نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان در این صندوق گفت: این نسبت از سال 77 تا 81 مطلوب بود اما از سال 81 کاهش یافت و اکنون نیز به 7/1رسیده است به گونه ای که در قبال حدود دو نفر پرداخت کننده حق بیمه، یک نفر از این صندوق حقوق دریافت می کند.

بازار نوی در مورد اصلاحات در این صندوق و میزان نرخ کسور، گفت: نرخ کسور در این صندوق در حال حاضر 5/22 درصد است در حالی که محاسبات انجام شده نشان می دهد اگر این نرخ 42 درصد باشد، قادر به پرداخت حقوق خواهیم بود.

سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان بازنشستگی کشوری راه خروج از مشکلات موجود را در اصلاح قوانین و مقررات دانست و افزود: قوانین باید به گونه ای اصلاح گردد که پایداری صندوق پیش بینی شود.