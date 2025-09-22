به گزارش خبرنگار مهر سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر دوشنبه در محفل شعرخوانی هفته دفاع مقدس، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل شعر در انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی و انقلابی، اظهار کرد: شاعران با تسخیر واژه‌ها و خلق تصاویر ذهنی، می‌توانند باورهای مردم را به ادبیات تبدیل کرده و بنای فکری جامعه را شکل دهند.

وی افزود: ارادت ما به اصحاب شعر، احساسی و عاطفی نیست؛ از جنس نیاز است بلکه ما به قدرت کلمات شما برای ساختن ذهنیت عمومی جامعه نیاز داریم.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) با اشاره به نقش امام جامعه در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: سال گذشته از شاعران خواستیم که نقش امام را در شکستن محاصره پاوه، سوسنگرد و هدایت جنگ در شهریور ۵۹ نشان دهند و امسال این مطالبه جدی‌تر شده است.

وی با بیان اینکه باید نقش امام حی جامعه را در نبرد ۱۲ روزه اخیر به تصویر بکشید، تاکید کرد: آن لحظه‌ای که صبح روز بیست‌وسوم خرداد، جامعه دچار شوک شد و امام با حضور و فرماندهی خود، افکار عمومی را مدیریت کرد و ملت را از بحران بیرون آورد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با اشاره به زبان بدن رهبر انقلاب در آن روزها، افزود: پیرمردی ۸۰ ساله که ایستاد، سخنرانی کرد، عصا را کنار گذاشت و با تمام وجود در میدان ایستادگی ظاهر شد. این‌ها زبان‌های غیرکلامی هستند که باید در شعر دیده شوند.

وی همچنین با اشاره به تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته، گفت: ملت ایران امسال فقط برای زیارت نرفت بلکه خود اربعین شد و این اربعین، اربعین حقیقی ملت ایران بود.

رفیعی با بیان اینکه شاعران باید این حقیقت را با واژه‌های خود به تصویر بکشند، اضافه کرد: ما از شاعران طلبکاریم اما نه از جنس گلایه بلکه از جنس مسئولیت و امیدواریم این حقیقت در قالب شعر به مردم منتقل شود.

وی در پایان یادآور شد: ما می‌خواهیم با ادبیات فارسی، با کلمات خودمان، حقیقت کلمه را نشان دهیم؛ همان‌گونه که ترجیع‌بند کاشانی توانست مفاهیم عاشورایی را در جان مردم بنشاند، امروز نیز شعر باید روایت‌گر حماسه‌های این ملت باشد.