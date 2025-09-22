خطیب جمعه ورزقان:بلاتکلیفی طرح اعطای زمین در طرح فرزند آوری

امام جمعه ورزقان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: درپی ابلاغ قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، یکی ازمحورهای مهم اجرایی کشور، واگذاری زمین به خانواده‌ها به منظور تسهیل شرایط تشکیل و گسترش جمعیت است.

حجت الاسلام علیرضا فضلی بیان کرد: اما این در حالی است که کمبود و نبود زمین در شهر و برخی روستاهای ورزقان موجب شده است تا طرح اعطای زمین درطرح فرزندآوری در ورزقان بلاتکلیف بماند.

وی، ضمن اشاره به اهدای سند یک زمین به یک خانواده در راستای طرح فرزندآوری، اظهار کرد: در این راستا زمین به این خانواده تحویل داده شد، اما این درحالی است که بعد از گذشت دو سه هفته که خانواده برای حصارکشی اقدام می‌کند، بحث معارض آن مشخص می‌شود.

حجت‌الاسلام فضلی ادامه داد: درجهت پیگیری این موضوع و چرایی جلوگیری از حصارکشی و ساخت و ساز؛ راه و شهرسازی، وجود معارض برای این قطعه زمین را تایید و اعلام می‌کند که یک قطعه زمین جایگزین به این خانواده اهدا می‌گردد.

امام جمعه ورزقان آذربایجان شرقی تصریح کرد: درحال حاضر بیش از ۲۸ ماه از این موضوع می‌گذرد اما هنوز زمینی به این خانواده تحویل داده نشده است و این درحالی است که ۷۰ خانواده دیگر برای دریافت زمین در طرح فرزندآوری درنوبت هستند.

حجت‌الاسلام فضلی درراستای پیگیری این خواسته مردم، عنوان کرد: درراستای این خواسته و مطالبه مردمی، پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است چندین مرتبه در خطبه‌های نمازجمعه و در شورای فرهنگ عمومی این موضوع مطرح شده است اما متاسفانه تاکنون نتیجه ملموس و درخوری حاصل نشده است.

وی گفت: همچنین در شورای اداری نیز با حضور مسئولین خواسته مردم مطرح شده است اما اقدام آنچنان جدی در جهت رفع این مشکل صورت نگرفته است.

امام جمعه ورزقان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وجود مشکل اهدای زمین به خانواده‌های دارای چهار فرزند در روستاها نیز گریزی زد و گفت: در روستاها؛ بنیاد مسکن مسئول واگذاری زمین به خانواده‌های دارای چهار فرزند می‌باشد که متاسفانه در ۲۰ روستا، زمینی برای واگذاری در دسترس بنیاد مسکن قرار ندارد.

وی اظهارکرد: واگذاری زمین به خانواده‌ها با هدف افزایش نرخ فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت، اجرای این طرح نقش مهمی در تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور ایفا می‌کند.

حجت الاسلام فضلی تصریح کرد: دراین صورت، دولت بایستی زمین مورد نیاز برای واگذاری به خانواده‌های مشمول را تامین نماید و آنها را از این بلاتکلیفی و عدم اعتماد به دولت و دولتمردان رها سازد.