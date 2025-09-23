نتایج آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش در دوره‌های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۴ قرار بود در روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود که پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور برگزاری این آزمون به تعویق افتاد.

ثبت نام در آزمون پذیرش در دوره‌های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۴ از دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شد و پس از دوباره تمدید فرصت ثبت نام ۲۶ اردیبهشت ماه به پایان رسید. کلیه مراحل ثبت نام به صورت الکترونیک در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir صورت گرفت.

آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) که قرار بود در ۲۹ خردادماه ۱۴۰۴ برگزار شود در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۴ در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش‌های PMP ،OSCE و یا مصاحبه ساختارمند یا سایر روش‌های نوین ارزیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) برگزار شد.

پذیرش نهایی از بین متقاضیان تحصیل در دوره‌های تکمیلی تخصصی بالینی از بالاترین نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) و در صورت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره کل آزمون با رعایت سایر مقررات مربوطه صورت گرفته است.

نتایج نهایی آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۴ هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

ظرفیت پذیرش در دوره‌های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۴ به میزان ۶۶۲ نفر تعیین شده بود.

همچنین کلیه پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل بوده و از سپردن تعهد معاف هستند. (به جز دستیاران پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مناطق محروم)

کارکنان رسمی سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و یا نهادها و یا مستخدمین دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می‌گیرند ملزم به پرداخت شهریه (توسط فرد و یا سازمان مربوطه) هستند.

با در نظر گرفتن شرایط پذیرش، سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم که با رعایت سایر مقررات ملزم به سپردن تعهد محضری شناخته می‌شوند باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود. از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را در موعد مقرر ارائه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.