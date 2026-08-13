آیین سوگواری شهادت امام رضا(ع) با حضور رییس مجلس در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین روز شهادت حضرت رضا(ع) پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و جمعی از نمایندگان مجلس در بنای جامعه الحسین رزمندگان اسلام مشهد برگزار شد.

این آیین مذهبی در هیات آل یاسین با سخنرانی حجت الاسلام نظافت و علیزاده و مدیحه سرایی حجت الاسلام شجاع، حاج محسن عرب خالقی، حاج سید محمود علوی، حاج حمید دادوندی، حاج امیر عارف، حاج عادل خوشرو و کربلایی امین قدیم برگزار شد.

روز چهارشنبه نیز مراسم سوگواری به مناسبت دهه پایانی صفر در این مکان برپا بود.

همچنین رییس مجلس شورای اسلامی پس از این مراسم با شماری از مردم و شرکت کنندگان در این آیین مذهبی به گفت وگو پرداخت.