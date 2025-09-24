زندیان: اعتبار لازم برای حل مشکل آب ۶۱ روستای بیجار اختصاص یافت

علیرضا زندیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تلاشها و پیگیریهای مکرر در نشستهای مشترک با دکتر علیآبادی وزیر نیرو و معاونین ایشان در کمیسیونهای کشاورزی، عمران و اصل نود مجلس شورای اسلامی، اعتباراتی ویژه برای حوزه آب شهرستان بیجار تخصیص داده شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه، ۳۷۴ میلیارد تومان از طریق ماده ۲۳ و همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی و تنش آبی برای آبرسانی به شهرهای پیرتاج، بابارشانی و ۶۱ روستای بخش چنگالماس و احداث تصفیهخانه کاکاعباس اختصاص یافته است.
نماینده مردم بیجار در مجلس تصریح کرد: با اقدامات صورتگرفته، این پروژهها هماکنون در مرحله پیمانسپاری و انتخاب پیمانکار قرار دارد و بهزودی عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
زندیان خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها نقش مهمی در رفع مشکلات آبی مناطق یادشده خواهد داشت و در مسیر توسعه پایدار شهرستان بیجار اثرگذار خواهد بود.
