به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری صبح سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و پیگیری جذب اعتبارات بنیاد برکت که با حضور مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان، کارشناسان ستاد اجرایی و کارشناسان آب و خاک در محل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه، را پیگیری اعتبارات تخصیص‌یافته و ارائه راهکارهای لازم برای تحقق تفاهم‌نامه مشترک بین معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد برکت عنوان کرد.

وی تصریح کرد: پیرو تفاهم‌نامه مشترک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد برکت، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ برای کمک به مرمت، بازسازی و احیای قنوات در مناطق محروم استان مصوب شده است که با این اعتبار، ۲۲ رشته قنات به‌صورت مشترک با اعتبارات دولتی، مشارکت مردمی و بنیاد برکت در دست اجرا می‌باشد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: که تاکنون ۵۰ درصد از تعهدات بنیاد برکت به استان ابلاغ شده و ۱۲ رشته قنات بازسازی و لایروبی شده است.

ذاکری بیان داشت:: همچنین مقرر شد گزارش پیشرفت فیزیکی ۱۰ رشته قنات لایروبی و بازسازی‌شده، جهت دریافت اعتبار به بنیاد برکت اعلام گردد تا با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها تا یک ماه آینده، امکان جذب کامل اعتبارات فراهم شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه مشترک قنوات بین بنیاد برکت و معاونت آب و خاک وزارت، به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال تنظیم شده است که مرحله اول اعتبار به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای استان مصوب شده و تحقق تعهدات مالی منوط به ارائه گزارش و هماهنگی با معاونت آب و خاک وزارت است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: امید است با توجه به اهمیت احیای قنوات در تأمین آب کشاورزی مناطق محروم، این اعتبار در سال امسال ۱۰۰ درصد افزایش یابد.