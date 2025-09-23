به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی با حضور احمد جباری نماینده مردم غرب استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر چارک، مدیر بندر تجاری و مسافری چارک، نماینده لنج‌داران و نماینده شرکت‌های کشتیرانی برگزار شد که محور اصلی آن، تسریع در روند اخذ مجوز مرز رسمی بندر چارک بود.

احمد جباری رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت بندر چارک در حوزه‌های مسافری، تجاری، صادرات و ترانزیت خودرو اظهار کرد: بندر چارک به دلیل موقعیت راهبردی و همجواری با جزیره کیش و سایر جزایر خلیج فارس، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد و اخذ مجوز مرز رسمی این بندر یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان محلی است.

وی با بیان اینکه این موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار قرار داده است، افزود: پیگیری‌های لازم از طریق وزارت کشور و همچنین استانداری هرمزگان در حال انجام است و این روند تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

جباری به مردم چارک اطمینان داد که این موضوع را با جدیت تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس تاکید کرد: رسمیت یافتن مرز بندر چارک، نه تنها باعث رونق تجارت و افزایش ظرفیت صادرات و واردات خواهد شد، بلکه در توسعه گردشگری دریایی و ارتقای جایگاه اقتصادی شهرستان بندرلنگه و استان هرمزگان نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند.