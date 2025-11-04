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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۸:۱۳

گازرسانی به غرب هرمزگان در مسیر اجرا قرار گرفت

گازرسانی به غرب هرمزگان در مسیر اجرا قرار گرفت

بندرعباس - نماینده مردم غرب هرمزگان از آغاز پروژه‌های گازرسانی به بخش‌های مرکزی و غربی استان و اتصال صنایع به شبکه سراسری گاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از پروژه‌های گازرسانی در این استان، اعلام کرد: اقدامات گسترده‌ای برای گسترش شبکه گاز در شهرستان‌های بستک، جناح و بخش‌های غربی استان در جریان است.

جباری با قدردانی از تلاش‌های مهندس رفیعی مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان و همکاران وی، افزود: در بخش جناح عملیات اجرایی گازرسانی ظرف ۴۰ تا ۴۵ روز آینده آغاز می‌شود و در شهرستان بستک نیز فازهای مختلف شبکه گازرسانی به بخش مرکزی و روستاهای اطراف در دست اجراست.

وی همچنین از تکمیل زیرساخت‌های گازرسانی در بندر لنگه و پیشرفت قابل توجه شبکه‌های داخلی در بخش مهران خبر داد، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته صنایع غرب استان به شبکه گاز متصل شده و بخش زیادی از مصرف گاز مایع کاهش یافته است.

جباری تاکید کرد: با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت ملی گاز و همکاری مسئولان استانی مردم غرب هرمزگان به‌زودی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6644092

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