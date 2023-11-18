مجوز مرز مجاز دریایی برای ۳ بندر استان هرمزگان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در جلسه کارگروه ویژه مرز اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاست‌های کلان اقتصاد دریا محور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیازمند برنامه ریزی منسجم در جهت فعال نمودن ظرفیت‌های استان در این زمینه هستیم.

وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی دولت ایجاد بنادر تخصصی است که این سیاست خوشبختانه در استان هرمزگان در حال انجام بوده و سال گذشته بندر تخصصی خمیر در زمینه معدنی مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار هرمزگان گفت: بنادر سیریک، خمیر و چارک در حال فعالیت هستند اما برای بهره‌مند شدن کامل از ظرفیت این بنادر نیازمند این هستیم کارهای لازم به منظور دریافت مجوز مرز مجاز دریایی انجام شود.

وی تصریح کرد: مرز مجاز شدن دریایی پروژه‌ای زمان بر است اما باید بستر لازم برای دریافت این مجوزها ایجاد شود و زیر ساخت‌ها و موارد فنی تخصصی مورد نیاز در بنادر ذکر شده باید احداث شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: بندر سیریک در سفر رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت از این رو نیاز است موارد باقی مانده از این بندر نیز به سرعت تجهیز و تکمیل شود تا افتتاح بندر به صورت کامل صورت پذیرد.

وی ادامه داد: بندر خمیر و بندر چارک نیز می‌توانند به صورت تخصصی حوزه‌های تجاری مورد نظر را انجام دهند و پس از دریافت مجوز مرز دریایی این بنادر امکان جذب سرمایه‌های مختلفی را خواهند داشت که در نتیجه آن توسعه استان رقم خواهد خورد.

دوستی گفت: باید برای افزایش بهره وری از بندر سیریک بستر لازم برای ترانزیت خودرو از این بندر به مقصد افغانستان ایجاد شود.

گفتنی است این جلسه با دستور کار بررسی طرح فنی توجیهی بندر خمیر، چارک و سیریک به منظور اعطای مرز مجاز دریایی با حضور اعضا برگزار و تصمیمات لازم برای تحقق این امر اخذ شد و مصوبات جهت طی مراحل نهایی و اخذ مجوز هیات وزیران به تهران اعلام شد.