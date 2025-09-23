نقشبندی: امنیت غذایی رکن اصلی توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح سه شنبه در مراسم قرارگاه امنیت غذایی استان که با حضور مدیران مرتبط برگزار شد، گفت: امنیت غذایی نه تنها تأمین نیازهای اولیه مردم به مواد غذایی است، بلکه شامل یک زنجیره کامل از فرآیندهای تولید، نگهداری، فرآوری و توزیع محصول به شیوه‌ای سالم و پایدار می‌شود و به همین دلیل، توجه به هر یک از این مراحل، از کاشت، داشت، برداشت تا فرآوری و عرضه، برای تضمین امنیت غذایی ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در ادامه، به طرح‌ها و اقدامات نوینی که در جهت پایداری تولید در استان در حال اجرا است، اشاره کرد و گفت: این سازمان با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، به ویژه در زمینه آبیاری نوین و کشاورزی دانش‌بنیان، در مسیر افزایش بهره‌وری منابع و تولید پایدار حرکت می‌کند.

وی تصریح کرد: همچنین، حمایت از توسعه کشت محصولات استراتژیک و گسترش تولید محصولات کشاورزی به‌منظور تأمین نیاز داخلی و صادراتی از اولویت‌های این سازمان است.

نقشبندی همچنین به لزوم کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهره‌وری منابع اشاره کرد و تصریح کرد: برای تضمین استمرار تولید و به حداقل رساندن هدررفت منابع، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی از جمله اولویت‌های جدی ما در سال جاری است و این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان کمک می‌کند بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تأمین می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه استان کردستان در تولید محصولات کشاورزی گفت: استان کردستان به‌واسطه برخورداری از اقلیم متنوع، منابع آبی غنی و نیروی انسانی کارآمد، پتانسیل بالایی برای تولید انواع محصولات کشاورزی دارد و با بهره‌برداری علمی از این ظرفیت‌ها و همکاری نزدیک با کشاورزان و بهره‌برداران، می‌توانیم نه تنها غذای سالم و کافی برای مردم استان تأمین کنیم بلکه نقش برجسته‌ای در تحقق امنیت غذایی کشور ایفا نمائیم.

نقشبندی در سخنان خود، به برخی از گام‌های راهبردی این سازمان در راستای خودکفایی محصولات اساسی و افزایش تولید اشاره کرد و گفت: حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان، ترویج الگوهای کشت مناسب، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی همچون گندم و برنج، از جمله اقدامات مؤثری است که سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در دستور کار خود دارد.

وی اضافه کرد: همچنین، موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران است که باید به صورت هم‌افزایانه در جهت تحقق اهداف امنیت غذایی تلاش کنیم.

وی تأکید کرد: در راستای تحقق این اهداف، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با حمایت و همراهی سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی، آماده است تا در تحقق امنیت غذایی کشور نقش مؤثر خود را ایفا کند و گام‌های بلندی در مسیر توسعه پایدار بردارد.

رئیست سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت ویژه‌ای که امنیت غذایی در آن دارد، جهاد کشاورزی استان کردستان در تلاش است با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود و برنامه‌ریزی‌های هدفمند، نه تنها نیازهای داخلی استان را تأمین کند، بلکه به ارتقای امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.