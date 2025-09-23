  1. استانها
  2. تهران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۶

مدارس پیشوا با حضور رئیس صدا و سیما بازگشایی شد

مدارس پیشوا با حضور رئیس صدا و سیما بازگشایی شد

ورامین- آیین بازگشایی مدارس پیشوا با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمادر دبیرستان شهید چمران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه بازگشایی مدارس که از صبح سه شنبه آغاز شده، در حال برگزاری است و به صورت زنده از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش می‌شود.

این مراسم با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما و دیگر مسئولان استانی و محلی برگزار شد و طی آن اهمیت آموزش و نقش رسانه در تربیت نسل آینده مورد تأکید قرار گرفت.

دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها نیز در فضایی پرشور، آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.

این رویداد، که بخشی از برنامه‌های سراسری بازگشایی مدارس است، بر حفظ ارزش‌های فرهنگی و آموزشی تمرکز داشت.

کد خبر 6598749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها