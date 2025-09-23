مدارس پیشوا با حضور رئیس صدا و سیما بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژهبرنامه بازگشایی مدارس که از صبح سه شنبه آغاز شده، در حال برگزاری است و به صورت زنده از شبکههای مختلف صدا و سیما پخش میشود.
این مراسم با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما و دیگر مسئولان استانی و محلی برگزار شد و طی آن اهمیت آموزش و نقش رسانه در تربیت نسل آینده مورد تأکید قرار گرفت.
دانشآموزان و خانوادههای آنها نیز در فضایی پرشور، آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.
این رویداد، که بخشی از برنامههای سراسری بازگشایی مدارس است، بر حفظ ارزشهای فرهنگی و آموزشی تمرکز داشت.
