به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین آقاجانی صبح سه شنبه در آئین بازگشایی مدارس در جمع دانشآموزان و فرهنگیان گرگانی گفت: سال گذشته، به همت شما دختران انقلابی و معلمان دغدغهمند، مدرسه به سنگر مقاومت تبدیل شد. امسال نیز باید این سنگر را پررنگتر و اثرگذارتر کنیم.
وی با بیان اینکه مدرسه نباید تنها محل علمآموزی باشد، افزود: مدارس ما باید پایگاه صدور فرهنگ مقاومت و بستر حرکت بهسوی ظهور باشند. هر دانشآموز باید با نوشتن یک جمله مقاومتی در آغاز دفتر درسی، خود را به برنامهای تا روز دانشآموز متعهد کند.
آقاجانی خواستار شکلگیری گروههای خلاق دانشآموزی برای فعالیتهای رسانهای، هنری، قرآنی و فرهنگی شد و افزود: شما باید پرچمدار انتقال این روحیه به مدارس دیگر باشید. مدرسه میتواند سفارتخانهای برای انقلاب و زمینهساز تحقق وعده الهی ظهور باشد.
وی همچنین با اشاره به شهدای دانشآموز، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: در طول هشت سال دفاع مقدس، هر دو ساعت یک شهید نوجوان تقدیم انقلاب شد. این آمار، مسئولیت ما را سنگینتر میکند.
معاون بنیاد نوجوان با اشاره به جملهای از شهید آوینی گفت: کسانی به امام زمان خود خواهند رسید که اهل سرعت باشند؛ و کاروان ظهور، معطل هیچکس نمیماند.
نظر شما