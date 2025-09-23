بازگشایی مدارس استان ایلام؛۱۱۴ هزار دانش آموز به کلاس درس رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه آیین بازگشایی مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور مسئولان ارشد استان در مدرسه ام‌الحبیبه شهر ایلام برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در این مراسم، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها، اظهار داشت: امروز بوی مهر، بوی دانش و شور و نشاط دوباره در فضای مدارس استان استشمام می‌شود؛ روزی که نویدبخش آغاز فصل تازه‌ای از یادگیری، تلاش و شکوفایی است.

ایرج زینی وند با تأکید بر محور توسعه عدالت آموزشی افزود: ما در آموزش و پرورش استان ایلام، با تمام توان در مسیر کاهش شکاف‌های آموزشی گام برمی‌داریم. توجه ویژه ریاست محترم جمهوری به موضوع عدالت آموزشی، جان تازه‌ای به نظام تعلیم و تربیت بخشیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانست و خاطرنشان کرد: ما به عنوان معلمان این مرز و بوم، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا مدرسه را به خانه‌ای امن، گرم و یادگیرنده برای دانش‌آموزان تبدیل کنیم؛ خانه‌ای که در آن عدالت و کیفیت آموزشی، دو رکن اساسی خواهند بود.

زینی‌وند در پایان با دعوت به همدلی و مشارکت ملی گفت: بیایید یک‌بار دیگر برای ایران، برای ساختن ایران عزیز، دست به دست هم دهیم و آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین رقم بزنیم.