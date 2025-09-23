به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عطایی، صبح سه شنبه، در آئین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در مدرسه دخترانه «بوبور عظیمی» شهرری ضمن قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، آغاز سال تحصیلی جدید را به جامعه فرهنگی کشور تبریک گفت و اظهار داشت: مدرسه خانه امیدها و آرزوهاست و آغاز سال تحصیلی، نقطه شروعی برای زنده کردن شور و اشتیاق در دل جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: در حالی سال جدید آموزشی را آغاز می‌کنیم که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جمعی از فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای، معلمان فرهیخته و دانش‌آموزان مظلوم کشورمان را به شهادت رسانده است. یاد و خاطره این عزیزان در کنار شهدای دفاع مقدس و امام شهیدان همواره در دل ملت ایران زنده خواهد ماند.

مدیرکل پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهتمام دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت، گفت: عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تربیتی در صدر برنامه‌های کلان دولت قرار دارد و همه ظرفیت‌های کشور به یاری آموزش و پرورش آمده‌اند تا مسیر توسعه پایدار هموار شود.

عطایی در ادامه به اجرای سند تحول بنیادین اشاره کرد و افزود: با همت معلمان و مدیران و همراهی سایر ارکان تعلیم و تربیت، نقشه راه تحول در برنامه‌های درسی، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری و صیانت از نسل آینده در برابر آسیب‌های اجتماعی دنبال خواهد شد.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام مجاهدان تأمین امنیت کشور و قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، آغاز سال تحصیلی را به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش جمعی، آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم بخورد.