ری- مدیرکل پارلمانی وزارت آموزش و پرورش گفت: عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تربیت در صدر برنامه‌های کلان دولت چهاردهم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عطایی، صبح سه شنبه، در آئین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در مدرسه دخترانه «بوبور عظیمی» شهرری ضمن قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، آغاز سال تحصیلی جدید را به جامعه فرهنگی کشور تبریک گفت و اظهار داشت: مدرسه خانه امیدها و آرزوهاست و آغاز سال تحصیلی، نقطه شروعی برای زنده کردن شور و اشتیاق در دل جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: در حالی سال جدید آموزشی را آغاز می‌کنیم که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جمعی از فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای، معلمان فرهیخته و دانش‌آموزان مظلوم کشورمان را به شهادت رسانده است. یاد و خاطره این عزیزان در کنار شهدای دفاع مقدس و امام شهیدان همواره در دل ملت ایران زنده خواهد ماند.

مدیرکل پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهتمام دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت، گفت: عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تربیتی در صدر برنامه‌های کلان دولت قرار دارد و همه ظرفیت‌های کشور به یاری آموزش و پرورش آمده‌اند تا مسیر توسعه پایدار هموار شود.

عطایی در ادامه به اجرای سند تحول بنیادین اشاره کرد و افزود: با همت معلمان و مدیران و همراهی سایر ارکان تعلیم و تربیت، نقشه راه تحول در برنامه‌های درسی، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری و صیانت از نسل آینده در برابر آسیب‌های اجتماعی دنبال خواهد شد.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام مجاهدان تأمین امنیت کشور و قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، آغاز سال تحصیلی را به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش جمعی، آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم بخورد.

