بلاتکلیفی ۱۸ ساله پروژه کمربندی خطبه سرا تالش

حجتالاسلام ابراهیم فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه پروژه ۲.۵ کیلومتری کمربندی خطبه سرا از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است، اظهار کرد: بیش از ۱۸ سال از زمان آغاز اجرای این پروژه میگذرد، اما تنها ۱۲۰۰ متر آن تکمیل شده است و مابقی بلاتکلیف مانده است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که در زمان اجرای این پروژه کل زمین برای اجرای طرح خریداری نشده است و قرار بوده که کم کم در زمان ساخت زمین خریداری و پروژه به اتمام برسد.
حجتالاسلام فلاح تصریح کرد: اما متأسفانه به دلیل وجود مشکلاتی همچون وجود معارض و عدم توان خرید زمین موجب شد تا این پروژه این همه سال به طول بیانجامد.
امام جمعه کرگانرود گیلان همچنین اظهار کرد: به دلیل گرانی زمین، دیگر دستگاه مربوطه قادر به خرید زمین مورد نیاز برای ادامه پروژه نیست و مشکلات ترافیکی منطقه را رفع نکرده است.
حجتالاسلام فلاح با انتقاد از پروژه کمربندی خطبهسرا افزود: مسئولین میتوانستند به جای این پروژه پرهزینه با عریضتر کردن پل موجود، معضل ترافیک را به شکل بهتری برطرف کنند.
امام جمعه کرگانرود تالش افزود: این پروژه دو و نیم کیلومتری متعلق به این دولت و یا دولت قبل نیست، بلکه طرح و پروژهای ۱۸ ساله است که این چنین مردم را گرفتار کرده است و روزانه باید ساعتها در ترافیک قرار بگیرند.
حجتالاسلام فلاح عنوان کرد: دستگاههای مربوطه با اجرای ناقص و نیمهتمام پروژههایی از این قبیل، موجب میشوند تا مردم نسبت به نظام و مسئولین بدبین نمایند. زیرا وقتی ناتوانی در اجرای این چنین طرحی ملموس و عینی میشود دیگر نمیتوانند به مسئولین برای اجرای پروژههای بزرگتر و عظیمتر اعتماد کنند و به وعدههای آنان خوش بین باشند.
وی گفت: در حال حاضر لازم است تا مسئولان با جدیت بیشتری به این موضوعات توجه کرده و گامهای مؤثر و مفیدی برای توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی منطقه بردارند.
نظر شما