خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: ضرورت ساماندهی اطراف خیابان آیت‌الله زرندی در کلان‌شهر کرمانشاه امری عاجل و غیرقابل تعویق است. دهه‌ها اجرای نازیبای ساخت و سازهای ناقص، بی‌تدبیری در نگهداری بافت مسکونی و اجرای طرح‌هایی که نیمه‌کاره رها شده‌اند، نتیجه‌ای جز تشدید آسیب‌های کالبدی و اجتماعی برای ساکنان محله به دنبال نداشته است. کمتر از هشت سال پیش بخشی از این مسیر به‌منظور کاهش بار ترافیکی احداث شد، اما اکنون همان مسیر درحالی‌که اسکلت برنامه‌ای برای تسهیل تردد بود، با وجود خانه‌های فرسوده و مخروبه‌ای که هنوز پابرجا مانده‌اند، تبدیل به مانعی جدی برای زندگی روزمره شده است. این سازه‌ها نه تنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهند بلکه به تهدیدی برای امنیت و آرامش شهروندان بدل شده‌اند.

این وضع نابسامان پیامدهایی فراتر از منظر کالبدی دارد: کاهش سرمایه‌گذاری، افت حیثیت شهری، بروز نارضایتی عمومی و تهدید سلامت جسمی و روانی ساکنان ازجمله تبعاتی هستند که بدون مداخله جامع و هدفمند تشدید خواهند شد. طرح‌های تک‌بُعدی یا اقدامات پراکنده، مانند حصارکشی یا دیوارگذاری موقتی در پیرامون قطعات ناکارآمد، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه با فشارگذاری بر فضاهای عبور و دسترسی، به تشدید بحرانی نابرابری شهری و محرومیت از خدمات منتهی می‌شود؛ بنابراین هر اقدام عمرانی باید مبتنی بر مطالعات میدانی، ضرورت‌های ترافیکی، اجتماعی و محیط‌زیستی و با مشارکت ساکنان برنامه‌ریزی شود.

ساماندهی این محدوده مستلزم رویکردی جامع است: تعیین تکلیف اماکن مخروبه، ارتقای ایمنی سازه‌ای، ایجاد مسیرهای پیاده و سواره استاندارد، تأمین روشنایی و مبلمان شهری، مدیریت روان‌آب‌ها و جمع‌آوری پسماند، و ایجاد فضاهای سبز و خدمات محلی که می‌تواند فضای شهری را به محیطی قابل‌زندگی و کرامت‌محور تبدیل کند. علاوه بر این، بازنگریِ سیاست‌های تملک و جبران خسارت برای ساکنان آسیب‌دیده، همراه با برنامه‌های اشتغال‌محور و رونقِ کسب‌وکارهای محلی، می‌تواند از بار اجتماعیِ این معضل بکاهد. در نهایت، ساماندهیِ آیت‌الله زرندی نه صرفاً یک پروژه عمرانی، بلکه فرصتی برای احیای سرمایه اجتماعیِ محله، بازگرداندنِ کرامتِ زیستی به ساکنان و ارتقای کیفیتِ فضای عمومیِ کرمانشاه است؛ اقدامی که باید با هماهنگی بین‌دستگاهی، شفافیت در فرایندها و اولویت‌گذاری نیازهای مردم به اجرا درآید.

گلایه شهروندان کرمانشاهی از بلاتکلیفی و نابسامانی اطراف خیابان آیت‌الله زرندی

یکی از شهروندان ساکن این محله در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه‌های مخروبه و غیرقابل سکونتی که در گوشه و کنار خیابان باقی مانده، چهره محله را به شدت زشت کرده است. این مخروبه‌ها نه تنها امنیت و آرامش ما را تهدید می‌کنند بلکه موجب تجمع زباله و حیوانات موذی هم شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان برخی اراضی ادامه داد: سال‌هاست بخشی از زمین‌ها در حاشیه خیابان آیت‌الله زرندی نیمه‌تخریب و رها شده باقی مانده‌اند، نه تکلیف مالکیت آن‌ها مشخص است و نه اقدامی برای بازسازی یا ساماندهی انجام می‌شود. همین بلاتکلیفی باعث شده محله ما روزبه‌روز بیشتر رو به ویرانی برود.

این شهروند کرمانشاهی با بیان اینکه نبود امکانات مناسب برای تردد از مشکلات جدی محله است، گفت: برخی از مسیرها به دلیل تخریب‌های نیمه‌کاره، صعب‌العبور شده‌اند و ما حتی برای رفت‌وآمد روزانه با مشکل مواجه هستیم. در چنین شرایطی انتظار می‌رود مسئولان فکری اساسی برای ایجاد مسیرهای ایمن و مناسب داشته باشند.

وی همچنین از نبود زیباسازی شهری در این محدوده گلایه کرد و افزود: هیچ‌گونه اقدامی برای بهبود منظر شهری صورت نگرفته است. نه فضای سبز مناسبی وجود دارد، نه مبلمان شهری و نه حتی روشنایی کافی. وقتی وارد این محله می‌شوید، اولین چیزی که به چشم می‌خورد خرابی و آشفتگی است.

این شهروند در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول این است که هرچه سریع‌تر تصمیمات عملی برای ساماندهی اطراف خیابان آیت‌الله زرندی گرفته و اجرایی شود. مردم سال‌هاست در این شرایط سخت زندگی می‌کنند و امیدواریم وعده‌های داده‌شده این بار به عمل تبدیل شود.

ساماندهی اطراف خیابان آیت‌الله زرندی کرمانشاه در دستور کار شهرداری

حمیدرضا اعتصام‌فر سرپرست شهرداری کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ساماندهی این منطقه اظهار کرد: برای رفع مشکلات اطراف خیابان آیت‌الله زرندی، با بکارگیری یک مشاور به دنبال برنامه‌ای جامع و کارشناسی‌شده هستیم تا پس از بررسی‌های لازم در شورای شهر به تصویب برسد و وارد مرحله اجرا شود.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که عملیات اجرایی این طرح، نهایتاً در ماه‌های پایانی سال جاری و یا در ابتدای سال آینده آغاز شود. مطمئناً این اقدام با هدف بازگرداندن آرامش و ارتقای کیفیت زندگی در یکی از قدیمی‌ترین محلات کرمانشاه دنبال می‌شود.

سرپرست شهرداری کرمانشاه با تأکید بر اینکه اجرای این طرح به صورت اصولی و بر پایه مطالعات دقیق صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: هدف شهرداری این است که محله‌ای که سال‌ها با مشکلات فرسودگی و نابسامانی مواجه بوده، دوباره به فضایی ایمن، آرام و شایسته برای زندگی شهروندان تبدیل شود.

اعتصام‌فر خاطرنشان کرد: در حال حاضر مطالعات و طراحی‌های اولیه در حال انجام است و شهرداری با تمام توان پیگیر خواهد بود تا وعده‌های داده‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله عمل برسد. آنچه مهم است، احیای چهره شهری و ایجاد شرایطی است که ساکنان محله بتوانند از خدمات شهری به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

ساماندهی اطراف خیابان آیت‌الله زرندی با رویکرد طرح جامع شهر کرمانشاه دنبال شود

طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: آنچه امروز برای ما اولویت دارد، نجات مردم این محدوده از بلاتکلیفی است. باید شرایطی فراهم شود تا این بافت فرسوده و رهاشده به یک فضای ایمن و قابل سکونت تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی اطراف خیابان آیت‌الله زرندی در چارچوب سیاست‌های طرح جامع شهر کرمانشاه دنبال می‌شود، افزود: طرح جامع شهر هنوز باز است و این فرصت وجود دارد که پروژه ساماندهی به عنوان یک خط پروژه کلی در آن دیده شود. این کار می‌تواند مسیر را برای اجرای یک برنامه اصولی و ماندگار هموار کند.

نجفی تأکید کرد: اجرای چنین طرحی بدون در نظر گرفتن منافع و نیازهای مردم بی‌ثمر خواهد بود. نگاه ما در استانداری و مجموعه مدیریت شهری، کمک به مردم و رفع مشکلات آن‌هاست. در همین راستا ما نیز در کنار دستگاه‌های اجرایی و شهرداری، برای تحقق این هدف همکاری و حمایت‌های لازم را انجام خواهیم داد.

اراضی آزادشده اطراف خیابان آیت‌الله زرندی در چرخه بهینه‌سازی شهری قرار می‌گیرد

بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های کلی در این زمینه اظهار داشت: در چارچوب سیاست‌های طرح جامع و با نگاه به اصل مولدسازی، هدف ما این است که حریم‌ها و اراضی آزادشده اطراف خیابان آیت‌الله زرندی در چرخه بهینه‌سازی و بازآفرینی این منطقه قرار بگیرند. این اقدام می‌تواند به ارتقای کیفیت زیست شهری و افزایش بهره‌وری اراضی کمک کند.

وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه‌ای هیچ مانعی برای همکاری در این پروژه ندارد، افزود: ما به‌طور کامل آماده‌ایم همکاری‌های لازم را با شهرداری کرمانشاه و استانداری داشته باشیم تا این محدوده هرچه سریع‌تر ساماندهی شود. با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم این بخش از شهر را از وضعیت فرسوده کنونی خارج کرده و آن را به یک فضای مناسب برای زندگی مردم تبدیل کنیم.

درویشی تأکید کرد: نگاه ما به این پروژه صرفاً کالبدی نیست، بلکه می‌تواند محرکی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه نیز باشد. آزادسازی اراضی و بهینه‌سازی آن‌ها در راستای سیاست‌های توسعه پایدار، فرصتی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید شهری و ارتقای سطح خدمات عمومی خواهد بود.

ساماندهی خیابان زرندی نیازمند تصمیمات عملی و پایان بلاتکلیفی مردم است

عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این منظر شهری به جای آنکه با صرف هزینه‌های زیاد صرف دیوارکشی شود، باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مالکان خودشان وارد عرصه ساخت‌وساز شوند. این کار علاوه بر کاهش هزینه‌ها، روند بازسازی و بهسازی محله را نیز سرعت خواهد بخشید.

وی با اشاره به وضعیت مالکیت اراضی در این محدوده افزود: یک قطعه از این زمین‌ها متعلق به آموزش و پرورش است، بخش دیگری از آن در اختیار مردم قرار دارد و بخشی نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای از مالکین خریداری شده است. همین چندگانگی در مالکیت موجب شده تا سال‌ها تکلیف این محدوده روشن نباشد و مردم در بلاتکلیفی به سر ببرند.

مصری ادامه داد: در نشست مشترک با مسئولان استانی و شهری، تصمیمات خوبی برای تعیین تکلیف این املاک و آغاز بازسازی گرفته شد. امیدواریم این تصمیمات به‌سرعت وارد مرحله اجرا شود تا مردم این منطقه قدیمی از شرایط سخت و فرسوده فعلی نجات پیدا کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تأکید کرد: بازسازی اطراف خیابان آیت‌الله زرندی تنها یک ضرورت عمرانی نیست، بلکه اقدامی اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند آرامش و امید را به ساکنان بازگرداند. باید با همت و همکاری دستگاه‌های متولی، این فرصت را برای مردم فراهم کنیم تا به‌جای دیوارهای فرسوده و منظر نازیبا، شاهد شکل‌گیری محله‌ای پویا و قابل زندگی باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گام نخست برای حل این مشکل با تصمیمات جدید برداشته شد، اما آنچه اهمیت دارد اجرای عملی این تصمیمات است. انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی با جدیت و سرعت لازم وارد عمل شوند تا هرچه زودتر شاهد تغییر چهره این محله باشیم.

در مجموع، مجموعه اظهارات و وعده‌های مسئولان از شهرداری و استانداری گرفته تا نمایندگان مجلس و دستگاه‌های خدمات‌رسان، نشان می‌دهد که عزم جدی برای پایان دادن به بلاتکلیفی اطراف خیابان آیت‌الله زرندی در کرمانشاه شکل گرفته است. این محدوده سال‌ها با مشکلاتی همچون فرسودگی، تخریب‌های نیمه‌کاره، انباشت زباله و نبود امکانات شهری دست‌وپنجه نرم کرده و امروز انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذشده در میدان عمل به ثمر برسد تا آرامش و امید به زندگی شهروندان بازگردد.