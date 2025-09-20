به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار تنگستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از پروژه‌های بخش دلوار شهرستان تنگستان بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و چگونگی روند اجرای آنها قرار گرفت.

استاندار بوشهر در پایان این بازدید اظهار کرد: طبق روال هفتگی که از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی شهرستان‌ها بازدید به عمل می‌آید، امروز طرح‌های عمرانی بخش دلوار در شهرستان تنگستان بازدید و روند اجرای پروژه‌ها و آخرین وضعیت آنها را بررسی کردیم.

وی افزود: نخستین بازدید ما از پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی در شهر دلوار بود که پروژه مورد بازدید و سایر پروژه‌های مدرسه‌سازی، پیشرفت فیزیکی مطلوبی دارند و چالشی برای تکمیل آنها طبق برنامه نداریم.

وی با اشاره به بازدید از مجتمع فرهنگی هنری شهر دلوار افزود: این مجتمع، یک طرح عمرانی نیمه تمام راکد است که مورد بازدید، قرار گرفت و برآورد شد که بیش از ۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است که امیدوارم در ماه‌های آتی و تا سال آینده، با تأمین اعتبار مورد نیاز، پیمانکار انتخاب و شاهد اجرای این طرح ارزشمند باشیم.

زارع با تاکید بر اینکه طرح‌های نیمه‌تمام اولویت دار و مورد مطالبه مردم را تا پایان دولت به بهره‌برداری می‌رسانیم تصریح کرد: محور مواصلاتی و بزرگراه دیر به بوشهر از دیگر طرح‌های مورد بازدید بود که با توجه به اهمیت پروژه، برای تأمین اعتبار و تکمیل آن، توان خود را به کار می‌گیریم.

وی اضافه کرد: این مسیر از محورهای حادثه‌خیز استان است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قطعات ۱۲ و ۱۱، در اولویت تکمیل قرار دارند.

استاندار بوشهر ابراز کرد: پیش‌بینی شده تا برای دسترسی روستاییان ساحلی تنگستان و بنادر ساحلی، سه تقاطع در محور ایجاد شود که بخشی از ترافیک محور موجود جاده ساحلی نیز کاهش می‌یابد.

زارع در ادامه افزود: امروز اجرای آسفالت قطعات اول و دوم، حدفاصل دلوار - باشی به طول تقریبی ۸ کیلومتر و با اعتبار ۹۵ میلیارد تومان آغاز و تا آبان‌ماه به بهره برداری خواهد رسید.