رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم حجتالاسلام علی شیرازی، نماینده ولیفقیه در فراجا و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیداسمعیل حسینی مازندرانی به عنوان رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران منصوب شد.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی پیش از این مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان لرستان بود و سابقه فعالیت در استانهای بوشهر، گلستان و همچنین سازمان اطلاعات مازندران را در کارنامه دارد.
وی از شاگردان برجسته آیات عظام جوادی آملی، سبحانی، علوی گرگانی و همچنین حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای است و در سال ۱۳۷۷ به دست مقام معظم رهبری ملبس به لباس روحانیت شد.
رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران علاوه بر ۱۲ سال سابقه امامت جمعه در استانهای مختلف، فارغالتحصیل سطح چهار حوزه علمیه قم و رشته مدیریت دولتی است و تاکنون شش عنوان کتاب علمی و پژوهشی از او منتشر شده است.
از حجتالاسلام حسینی مازندرانی تاکنون مقالات متعدد علمی و شش عنوان کتاب پژوهشی منتشر شده که شامل تفسیر موضوعی قرآن کریم، حکم فقهی اشتغال زنان در تشکیلات اطلاعاتی، عصر ظهور با شناخت مهدویت، اسوههای بیهمال، سیری در حقیقت عرفان اسلامی و جریانشناسی تکفیری و نقد آن از منظر قرآن و روایات است.
این آثار دوم اردیبهشت سال جاری طی مراسمی با حضور مسئولان رونمایی و از تلاشهای علمی وی تجلیل شد.
گفتنی است، حجتالاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی از تاریخ اول مهر ۱۴۰۴ مسئولیت عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران را بر عهده گرفته است.
