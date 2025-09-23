نامگذاری خیابانی در تهران به نام مرحوم فریدون شهبازیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران از نامگذاری یکی از معابر مهم این محدوده به نام زنده یاد فریدون شهبازیان آهنگساز و رهبرارکستر فقید موسیقی کشورمان در روز چهارشنبه دوم مهر خبر داد.

وی گفت: سابقه هنری استاد فریدون شهبازیان بر کسی پوشیده نیست و او را باید یکی از چهره‌های تاثیرگذار در عرصه موسیقی بدانیم. به منظور پاسداشت مقام هنری وی تصمیم گرفتیم خیابان شیرزاد که یکی از معابر مهم در منطقه ۱۱ شهر تهران است را به نام استاد فریدون شهبازیان نامگذاری کنیم.

شهردار منطقه ۱۱ تهران ادامه داد: یکی از سیاست‌های مدیریت شهری، توجه به مفاخر علمی، فرهنگی و ورزشی و همینطور شهدای معزز کشور است. از این رو، بسیاری از معابر پایتخت به نام و یاد آنان نامگذاری شده است. خوشحالیم که این افتخار نصیب ما شد تا میزبان این هنرمند و چهره اثرگذار ملی باشیم. این در حالی است که در ادامه این سیاست‌گذاری تلاش می‌کنیم تا در اسرع وقت یکی از معابر دیگر منطقه ۱۱ را به نام و یاد شهدای اقتدار نامگذاری کنیم تا نام پر آوازه آنان برای همیشه افتخار شهروندان منطقه باشد.

آیین نامگذاری این معبر ساعت ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه ۲ مهر در خیابان «شیرزاد» منطقه ۱۱ تهران برگزار و طی این برنامه از پلاک نام فریدون شهبازیان رونمایی می‌شود.