مصیب نظری: بندرعباس نیازمند تصمیمات شجاعانه و نگاه بلند مدت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب نظری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با حضور آیت‌الله عبادی‌زاده، نماینده ولی فقیه در استان، با بیان اینکه شهر بندرعباس با چالش‌های عمیق و ریشه‌ای در ساختار تصمیم‌گیری مواجه است، گفت: ما در تصمیم‌گیری‌های کلان، شجاعت لازم را نداریم. شهر بندرعباس نه آن‌قدر بزرگ است که مدیران ناشناس بمانند و نه آن‌قدر کوچک که تصمیمات شفاف نباشد؛ اما تماس‌ها و فشارهای بیرونی، مانع اجرای تصمیمات درست و آینده‌نگر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برخی تصمیمات مهم شهری به‌دلیل مداخلات خارج از شورا و شهرداری لغو می‌شود، افزود: نگاه‌های ۲۰ تا ۵۰ ساله ما، گاه با یک پست مجازی زیر سوال می‌رود. اگر می‌خواهیم تحولی پایدار داشته باشیم، نیازمند حمایت همه‌جانبه و وحدت رویه در تصمیمات هستیم.

شورای شهر باید در ساختار فرهنگ‌سازی دخیل باشد

نظری، فرهنگ را یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های مغفول در تصمیم‌سازی شهری دانست و پیشنهاد داد: نماینده‌ای از کمیسیون فرهنگی شورای شهر، در شورای فرهنگ عمومی استان حضور داشته باشد تا ارتباطی مؤثر میان مسائل فرهنگی شهر و تصمیمات اجرایی برقرار شود.

او با بیان اینکه داده‌های اجتماعی و فرهنگی برای تصمیم‌گیری‌ها ناکافی است، گفت: وقتی تصویری واقعی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر نداریم، تصمیمات ما در شورا ناقص و ناهماهنگ با واقعیت می‌شود.

بحران بافت فرسوده؛ بندرعباس در وضعیت هشدار

مصیب نظری در بخش پایانی سخنان خود، به وضعیت نگران‌کننده بافت فرسوده شهر بندرعباس پرداخت و آن را یکی از «پرمعضل‌ترین» مسائل شهری دانست: ۴۴ درصد از مساحت شهر بندرعباس به‌صورت رسمی در بافت‌های فرسوده قرار دارد و بیش از ۶۰ درصد جمعیت در این مناطق زندگی می‌کنند. این یعنی ما در آستانه یک بحران جدی هستیم.

او خواستار «تصمیم شجاعانه و انقلابی» برای حل این مسئله شد و افزود: اگر همین امروز تصمیم نگیریم، ده سال دیگر باید برای حل همین مسائل، هزینه‌های سنگین‌تری بپردازیم. این مسئله فقط با حضور جدی دولت، وزارت راه و شهرسازی، و همراهی شهرداری قابل حل است.