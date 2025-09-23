  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

شورش در زندان اکوادور، دست کم ۱۴ کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشت

شورش در زندان اکوادور، دست کم ۱۴ کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشت

پلیس ملی اکوادور روز سه شنبه اعلام کرد در شورشی که در زندانی در جنوب غربی اکوادور رخ داد، دست کم ۱۴ نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی صدای تیراندازی و انفجار در مرکز توانبخشی اجتماعی ماچالا در شهر ماچالا، مرکز استان ال اورو، گزارش شد.

ویلیام کاله، رئیس پلیس ال اورو، به شبکه تلویزیونی محلی اکواویسا گفت که ۱۳ زندانی و یک نگهبان در این حادثه جان باختند. زخمی‌ها به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

کاله گفت که بیشتر کشته‌شدگان متعلق به لوس چونروس، یکی از خشن‌ترین گروه‌های اکوادور، بوده‌اند.

کاله گفت چندین زندانی در جریان درگیری‌ها فرار کردند و افزود که مقامات در تلاشند تا تعداد دقیق فراریان را مشخص کنند.

اکوادور درگیر بحران زندان بوده است و آمار رسمی نشان می‌دهد که از فوریه ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ زندانی در شورش‌های مرتبط با باندهای تبهکار کشته شده‌اند.

کد خبر 6599039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها