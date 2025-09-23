شورش در زندان اکوادور، دست کم ۱۴ کشته و ۱۴ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی صدای تیراندازی و انفجار در مرکز توانبخشی اجتماعی ماچالا در شهر ماچالا، مرکز استان ال اورو، گزارش شد.
ویلیام کاله، رئیس پلیس ال اورو، به شبکه تلویزیونی محلی اکواویسا گفت که ۱۳ زندانی و یک نگهبان در این حادثه جان باختند. زخمیها به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند.
کاله گفت که بیشتر کشتهشدگان متعلق به لوس چونروس، یکی از خشنترین گروههای اکوادور، بودهاند.
کاله گفت چندین زندانی در جریان درگیریها فرار کردند و افزود که مقامات در تلاشند تا تعداد دقیق فراریان را مشخص کنند.
اکوادور درگیر بحران زندان بوده است و آمار رسمی نشان میدهد که از فوریه ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ زندانی در شورشهای مرتبط با باندهای تبهکار کشته شدهاند.
