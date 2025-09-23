به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت، با اشاره به اهمیت تقویت بنیه دینی و علمی دانش‌آموزان گفت: همه ما باید به فرامین دینی پایبند باشیم؛ دین اسلام ما را به درس خواندن، تلاش در مسیر علم و حفظ وحدت جامعه سفارش کرده است.

امام جمعه موقت دیر افزود: همین امروز که در ایران اسلامی زنگ ایثار و مقاومت به صدا درمی‌آید، در برخی کشورهای اسلامی، زنان و کودکان بی‌گناه توسط رژیم کودک‌کش صهیونیست به شهادت می‌رسند.

وی افزود: این تفاوت بزرگ، نشان از امنیتی دارد که حاصل جانفشانی شهدا و ایثارگرانی است که با تقدیم خون خود آرامش و امنیت امروز ایران را رقم زدند.

وی با تأکید بر سنگین بودن مسئولیت همگان افزود: از ماه‌ها قبل با محوریت آموزش و پرورش، جلسات متعددی برای فراهم‌سازی زمینه آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شده و تلاش‌های فراوانی برای آماده‌سازی مدارس و حمایت از دانش‌آموزان صورت گرفته است.