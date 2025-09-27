پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، پس از دو حادثه مشابه منابع نظامی دانمارکی از رصد پرواز پهپاد بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی این کشور خبر دادند.

پلیس دانمارک روز شنبه اعلام کرد که پهپادهای ناشناس بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی این کشور مشاهده شده‌اند که جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از مشاهداتی است که مقامات دانمارکی آن را «حمله ترکیبی» نامیده‌اند.

سایمون اسکلسیار، افسر وظیفه با اشاره به پایگاه نظامی کاروپ به خبرگزاری فرانسه گفت: می‌توانم تأیید کنم که حدود ساعت ۸:۱۵ بعد از ظهر (۱۸:۱۵ به وقت گرینویچ جمعه) حادثه‌ای داشتیم که چند ساعت طول کشید. یک تا دو پهپاد در بیرون و بر فراز پایگاه هوایی مشاهده شدند.

وی گفت پلیس نمی‌تواند در مورد منشأ پهپادها اظهار نظر کند و افزود: ما آنها را سرنگون نکردیم.

پیش از این مقامات دانمارکی اعلام کردند که گزارش هایی از مشاهده پهپادهای ناشناس دریافت کرده اند.

مقامات پلیس دانمارک بیان کردند که بیش از ۵۰۰ مورد از مشاهده پهپادها گزارش شده است.