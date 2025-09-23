زنگ صلح و دوستی در مدرسه انرژی اتمی بندرعباس نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور در آئین بازگشایی مدارس با تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، گفت: تحصیل علم و دانش و افزایش آگاهی، راهی برای تعالی، پیشرفت و رسیدن به کمال است. اگر به زندگی انسانهای موفق بنگریم، درمییابیم که توجه به آموزش و یادگیری نقشی بنیادین در آینده آنان داشته است.
وی افزود: اگر فردای روشن و جامعهای پیشرفته میخواهیم، باید به موضوع آموزش و یادگیری توجه ویژه داشته باشیم. در دین ما نیز بر اهمیت علمآموزی تأکید فراوان شده و نتیجه آن را میتوان در پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه مشاهده کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان با اشاره به اهمیت دانشآموزان در آینده کشور، اظهار داشت: فرزندان عزیز ما مهمترین سرمایه جامعه و امید برای ساختن فردای بهتر هستند. سلامت، پیشرفت علمی و فرهنگی آنان، پشتوانهای برای تعالی همهجانبه جامعه است. از این رو باید از عمر در گذر نهایت بهره را ببریم و برای موفقیت خود و اعتلای جامعه تلاش کنیم.
سلحشور همچنین به همکاری هلالاحمر با آموزشوپرورش اشاره کرد و گفت: هلالاحمر با مشارکت آموزشوپرورش برنامههای آموزشی و فرهنگی متنوعی را دنبال میکند و به زودی کانون دانشآموزی هلالاحمر در این مدرسه راهاندازی خواهد شد تا زمینه رشد مهارتی و اجتماعی دانشآموزان فراهم شود.
وی در پایان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهیدان را که انسانهایی بزرگ و وارسته بودند، گرامی داشت.
نظر شما