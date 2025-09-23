آغاز سال تحصیلی با اجرای زنگ «صلح و دوستی» در بیش از ۳۰۰ مدرسه گیلان

امید عظیمیان در حاشیه بازگشایی مدارس در شهرستان رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «زنگ صلح و دوستی» نمادی از ترویج آموزش‌های امدادی و بشردوستانه است که در نخستین روز سال تحصیلی در مدارس دارای کانون دانش‌آموزی جمعیت هلال احمر برگزار شد.

وی افزود: هدف از این برنامه ارتقای فرهنگ ایمنی، آمادگی در برابر مخاطرات و تقویت روحیه نوع‌دوستی در نسل آینده است.

عظیمیان ادامه داد: مربیان و اعضای فعال کانون‌های دانش‌آموزی با همکاری مدیران مدارس، برنامه‌هایی شامل آموزش‌های کوتاه امداد و کمک‌های اولیه، معرفی فعالیت‌های بشردوستانه و تشریح نقش نوجوانان در مدیریت بحران را برای دانش‌آموزان برگزار کردند.

معاون جوانان هلال احمر گیلان با اشاره به گستردگی این طرح تصریح کرد: «زنگ صلح و دوستی» تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه آغاز برنامه‌ای آموزشی مستمر است که در طول سال تحصیلی با برگزاری کارگاه‌ها، مانورهای دانش‌آموزی و فعالیت‌های بشردوستانه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: کانون‌های دانش‌آموزی هلال احمر استان گیلان با پوشش بیش از ۳۰۰ مدرسه، نقش مهمی در آموزش‌های ایمنی و امدادی ایفا می‌کنند.

عظیمیان در پایان افزود: اجرای «زنگ صلح و دوستی» پیام همدلی، مسئولیت‌پذیری و زندگی ایمن را به تمامی دانش‌آموزان منتقل می‌کند.