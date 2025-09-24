جایگاه ارزشمند مراکز پزشکی جهاد دانشگاهی در ارزیابی وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، با اشاره به نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز تحقیقات پزشکی کشور اظهار کرد: این ارزیابی که بر اساس نوع فعالیت بالینی یا بیومدیکال و همچنین سابقه تأسیس انجام شد، جایگاه برجسته برخی مراکز جهاد دانشگاهی را نشان داد و در عین حال فرصت‌های رشد و توسعه برای سایر مراکز را مشخص کرد.

وی ادامه داد: در بخش مراکز تحقیقات بالینی با ردیف مستقل، مرکز تحقیقات سرطان پستان پژوهشکده معتمد با کسب رتبه ۵ از ۴۱ مرکز و امتیاز ۷۴۵.۳۲ در میان ۵ درصد برتر کشور قرار گرفت. همچنین در گروه بیومدیکال با ردیف مستقل، مرکز تحقیقات علوم سلولی رویان با امتیاز ۹۵۱.۴۷ رتبه سوم کشور را به دست آورد و جایگاه خود را تثبیت کرد.

به گفته معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل ابن‌سینا نیز رتبه ۹ از ۲۵ و امتیاز ۶۳۶.۱۵ را کسب کرده و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل رویان با امتیاز ۵۸۲.۸۳ در رتبه ۸ از ۱۵۹ مرکز قرار گرفته است. وی افزود: این مرکز در میان ۱۰ درصد برتر کشور جای گرفته که نشان‌دهنده پویایی آن در حوزه پزشکی تولید مثل است.

شیخی با اشاره به سایر مراکز گفت: مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی تهران با رتبه ۸۹ از ۲۵۴ مرکز، مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون مشهد با رتبه ۶۷ از ۹۹ و چند مرکز پژوهشگاه ابن‌سینا از جمله ریز فناوری زیستی، آنتی‌بادی مونوکلونال و ایمونولوژی تولید مثل نیازمند تقویت بیشتر در حوزه مقالات و پروژه‌های تحقیقاتی هستند.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات گیاهان دارویی نیز با رتبه ۱۹ از ۲۵ و مرکز تحقیقات سنجش سلامت علوم بهداشتی با رتبه ۹ از ۱۳ عملکرد قابل قبولی داشته‌اند اما همچنان ظرفیت رشد بالاتری دارند.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این ارزیابی تصویری روشن از وضعیت ۱۲ مرکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ارائه کرد عنوان کرد: خوشبختانه مراکزی همچون رویان و پژوهشکده معتمد توانسته‌اند در سطح ملی بدرخشند و سایر مراکز نیز با حمایت و برنامه‌ریزی منسجم می‌توانند جایگاه علمی خود را ارتقا دهند.