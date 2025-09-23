زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه صبح سه شنبه در آئین نمادین آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ بازگشایی مدارس و مقاومت و ایثار که در مدرسه پسرانه شاهد دکتر حسابی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده معظم شهدا، فرهنگیان و والدین و دانش آموزان برگزار شد؛ با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: همه ما امروز مدیون زحمات و تلاش‌های معلمان و مربیان دوران تحصیل خود هستیم و باید قدردان تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت باشیم.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به نامگذاری این مدرسه به نام دکتر حسابی از دانشمندان بزرگ ایران و جهان گفت: باید زندگی و تلاش این بزرگان علم و دانش سرمشق و الگوی دانش آموزان ما باشد.

وی با تاکید بر ارتباط مؤثر و مستمر بین خانواده‌ها و والدین با مدرسه گفت: ارتباط بین خانواده‌ها و مدارس باید به صورت مستمر در تمام طول سال تحصیلی تداوم داشته باشد و تنها منحصر به روز آغاز سال تحصیلی نباشد.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم فرزندان و دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت و پرورش دهیم حضور مستمر در کنار آموزش و پرورش ضروری است و این حضور به تربیت نسل‌های آینده کمک خواهد کرد.

سخنان رئیس آموزش و پرورش گناوه و اجرای برنامه‌های مختلفی توسط دانش آموزان از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

در این مراسم ضمن نواختن زنگ بازگشایی مدارس و ایثار و مقاومت، طرح ملی لاله‌های روشن نیز در مدارس شهرستان گناوه افتتاح شد.