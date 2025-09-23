  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس گناوه نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس گناوه نواخته شد

گناوه- زنگ بازگشایی مدارس و مقاومت و ایثار در مدارس شهرستان گناوه نواخته شد و بیش از ۲۰ هزار دانش آموز این شهرستان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه صبح سه شنبه در آئین نمادین آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ بازگشایی مدارس و مقاومت و ایثار که در مدرسه پسرانه شاهد دکتر حسابی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده معظم شهدا، فرهنگیان و والدین و دانش آموزان برگزار شد؛ با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: همه ما امروز مدیون زحمات و تلاش‌های معلمان و مربیان دوران تحصیل خود هستیم و باید قدردان تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت باشیم.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به نامگذاری این مدرسه به نام دکتر حسابی از دانشمندان بزرگ ایران و جهان گفت: باید زندگی و تلاش این بزرگان علم و دانش سرمشق و الگوی دانش آموزان ما باشد.

زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس گناوه نواخته شد

وی با تاکید بر ارتباط مؤثر و مستمر بین خانواده‌ها و والدین با مدرسه گفت: ارتباط بین خانواده‌ها و مدارس باید به صورت مستمر در تمام طول سال تحصیلی تداوم داشته باشد و تنها منحصر به روز آغاز سال تحصیلی نباشد.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم فرزندان و دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت و پرورش دهیم حضور مستمر در کنار آموزش و پرورش ضروری است و این حضور به تربیت نسل‌های آینده کمک خواهد کرد.

سخنان رئیس آموزش و پرورش گناوه و اجرای برنامه‌های مختلفی توسط دانش آموزان از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

در این مراسم ضمن نواختن زنگ بازگشایی مدارس و ایثار و مقاومت، طرح ملی لاله‌های روشن نیز در مدارس شهرستان گناوه افتتاح شد.

زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس گناوه نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس گناوه نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس گناوه نواخته شد

کد خبر 6599213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها