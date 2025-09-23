به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی صبح امروز سه‌شنبه در مراسم زنگ مهر در هنرستان کار و دانش شهدای شمخانی خرمشهر گفت: حماسه هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه به ما نشان داد که با اراده و همبستگی می‌توان از بزرگ‌ترین مشکلات عبور کرد؛ همان روحیه امروز باید در حوزه علم و فناوری نیز جاری شود.

وی افزود: آموزش‌وپرورش ستون اصلی توسعه است و تربیت نیروی انسانی متعهد، کاردان و مدیر، از اهداف راهبردی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

فرماندار خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های حمایتی از دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: موضوع برگزاری کلاس‌های رایگان کنکور در شورای آموزش‌وپرورش شهرستان مطرح شده و امیدواریم با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند، این طرح به‌زودی اجرایی شود.

وی همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها تأکید کرد و یادآور شد: هزینه‌هایی که در حوزه آموزش صرف می‌شود باید در مسیر ارتقای علمی و تقویت بنیه دانش‌آموزان باشد تا آینده‌ای روشن برای خرمشهر رقم بخورد.