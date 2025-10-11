پل قدیم خرمشهر در وضعیت هشدار است؛شهرداری فوراً محدودیت تردد اعمال کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ترافیک شهرستان خرمشهر عصر امروز شنبه به ریاست شاهین هاشمی، فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر برگزار شد.

در این نشست، موضوع مقاوم‌سازی پل قدیم خرمشهر، ساماندهی نقاط حادثه‌خیز، نصب دوربین‌های پایش تصویری و پلاک‌خوان، و تسریع در عملیات تکمیل پل شهدای اروند مورد بررسی قرار گرفت.

شاهین هاشمی با اشاره به موقعیت راهبردی خرمشهر گفت: خرمشهر یک شهر ملی است؛ تردد سنگین کامیون‌ها از بندر و شلمچه، حضور کاروان‌های راهیان نور و زائران اربعین، این شهرستان را به یکی از محورهای پرتردد استان تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه پل قدیم خرمشهر وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: بازدیدهای میدانی و مکاتبات متعددی با مدیریت بحران استان و وزارت کشور انجام شده و درخواست تأمین اعتبار برای مقاوم‌سازی از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مطرح شده است.

فرماندار خرمشهر با اشاره به ساخت پل شهدای اروند توسط سازمان منطقه آزاد اروند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متولی نگهداری پل قدیم شهرداری است، لازم است اقدامات جدی برای محدودیت تردد و جلوگیری از عبور خودروهای سنگین از این مسیر در دستور کار فوری قرار گیرد.

در پایان جلسه، مقرر شد کارگروهی تخصصی برای تدوین نقشه راه مقاوم‌سازی پل قدیم، رفع موانع اجرایی و ارتقای ایمنی ترافیکی شهرستان تشکیل شود.