حجتالاسلام مهدی قدرتی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بین کارها و فعالیتهای فرهنگی به نظر میآید که نیازمند بازبینی جدی و نویی هستیم.
وی با بیان اینکه در این بازبینی جدید، باید به کانون فعالیتهای فرهنگی یعنی مسجد برگردیم، عنوان کرد: در این راستا در استان لرستان قرارگاه مساجد جامعه پرداز را راهاندازی کردهایم، به این نتیجه رسیدهایم که همه کارهای سازمانی و فرهنگی خود را در کانون مسجد عملیاتی کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: در مسجد نیاز به یک ورود جدی، نو، تازه و تعبیری ورود دوباره بهعنوان یک تولد دوباره داریم.
حجتالاسلام قدرتی با تأکید بر اینکه باید رسانه را مسجد ببریم، قرآن باید به مسجد برود، بانوان، نوجوانان، هیئت، آموزش و… باید دوباره به سمت مسجد مراجعه کند و به سمت مسجد رجوع کند، بیان داشت: مسجد باید محور همه فعالیتها شود و اگر این اتفاق صورت گیرد هم به لحاظ کمی و هم کیفی، پیشبرد و پیشرفت خوبی را خواهیم داشت.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در لرستان ۵۲ مسجد را دراینرابطه انتخاب کردهایم، هر مسجد الان یک امام فعال و تراز دارد، هر مسجد پنج رابط رسانه، بانوان، نوجوانان، هیئت و قران دارد، گفت: با این اقدام، تمام فعالیتهایی که انجام میشد الان ضریب ۵۲ گرفته و امیدواریم به عدد ۱۰۰ برسیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تصریح کرد: استان لرستان هزار و ۴۵۰ مسجد دارد که حدود ۳۵۰ مورد از آنها شهری است، از این مساجد ۵۲ مسجد بهعنوان مسجد محوری انتخاب شده، امیدواریم این ۵۲ مسجد به ۳۵۰ مسجد شهری و الگو و سپس به هزار و ۴۵۰ مسجد برسد.
حجتالاسلام قدرتی با تأکید بر اینکه باید مسجد بهعنوان قلب تپنده یک محله و یک محله بهعنوان یک قطعهای از پازل یک شهر و… در نظر گرفته شود، گفت: مسجد را باید بهعنوان قلب تپنده کشور عزیز اسلامی باید جدی بگیریم، همچنین با فعالیتهای واقعی و جدی در پنج عرصه و عرصههای بیشتری کار به نحو مطلوبی پیش برود و برکات و ثمرات آن را در کل کشور ببینیم و حس کنیم.
