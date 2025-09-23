به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن شفیعی عص. سه شنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی تکاب، همت مردمان این شهرستان را در پرورش استعدادهای قرآنی ستود و اظهار داشت: ما باید به دنبال تقویت و بسط انس و تدبر در قرآن باشیم که در این راستا نهضت ملی زندگی با آیه‌ها در مرحله اجرایی است.

وی ادامه داد: موضوع تدبر و فهم قرآن در مهد قرآن توجه ویژه‌ای می‌شود و هم‌اکنون نگاه مهد قرآن و ارتباطش با مجموعه سازمان تبلیغات نسبت به سال‌های قبل بسیار متفاوت است و روابط بسیار خوبی با یکدیگر دارند و باید اعضای سازمان تبلیغات با مجموعه مهد قرآن ارتباط بگیرند و از ظرفیت آنها در گسترش فرهنگ و معارف استفاده کنند

حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: پایدارترین توسعه در کشور معنویات و قرآن است لذا باید از این ظرفیت عظیم بهره برداری کنیم چرا که قرآن نقشه راه زندگی ماست.

همچنین مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم کشور از محل جدید دارالقرآن شهرستان کشاورز بازدید کرد.

حجت الاسلام شفیعی با همراهی ادریس آقالو، رئیس اداره قرآنی استان آذربایجان‌غربی از محل جدید دارالقرآن شهرستان کشاورز بازدید کردند.

ساختمان دارالقرآن شهرستان کشاورز با همت خیرین و مساعدت نماینده محترم مردم تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی با متراژ قریب به دویست مترمربع زیر بنا احداث شده است.

در انتهای این جلسه از سه قاری نوجوان و یک استاد قرآنی تجلیل شد.