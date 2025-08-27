به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی قدرتی در حاشیه نشست شورای گسترش و هماهنگی فعالیتهای قرآنی لرستان در دفتر نماینده ولیفقیه در لرستان، با قدردانی از همراهی اعضای شورا، اظهار داشت: بخش مهمی از مصوبات این جلسه به اجرای برنامههای استانی قرآن در چارچوب برنامه پنجساله هفتم توسعه اختصاص یافت و مقرر شد پیشنهادهای تخصصی کمیتهها در جلسه آینده بررسی و پس از تصویب نهایی، اعتبار لازم برای اجرای آنها تخصیص یابد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای قرآنی در سطح استان، افزود: بر اساس مصوبه شورا، همزمان با هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) در تمامی شهرستانهای لرستان ویژهبرنامههای قرآنی متنوع برگزار خواهد شد تا فضای استان به عطر دلانگیز آیات الهی معطر گردد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تأکید کرد: ترویج فرهنگ قرآن باید به یک جریان مستمر در جامعه تبدیل شود، ازاینپس تمام برنامههای تبلیغی، فرهنگی و حتی فضاسازیهای شهری دارای پیوست قرآنی خواهند بود.
حجتالاسلام قدرتی، تصریح کرد: در همین راستا، ۱۱۰ آیه منتخب قرآن کریم بهعنوان محور فعالیتهای فرهنگی استان در سال جاری تعیین شده است که در نیمه دوم سال در سه حوزه آموزشوپرورش، دانشگاهها و عموم مردم، آموزش و تدبر در این آیات بهصورت گسترده پیگیری خواهد شد.
