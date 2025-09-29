  1. استانها
  2. تهران
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

مردی در ملارد به اتهام قتل پدر و مادرش دستگیر شد

ملارد- مأموران پلیس در ملارد، می‌گویند مردی را که به دنبال دو فقره قتل عمد تحت تعقیب بود، دستگیر کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس مردی را که به دنبال دو فقره قتل عمد تحت تعقیب بود، دستگیر و این مرد در بازجویی‌های اولیه به قتل پدر و مادر خود اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی ملارد، اعلام کرد: بررسی این پرونده به دنبال وقوع دو قتل، به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته بود.

او گفت: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و با هماهنگی قضائی مخفیگاه متهم را شناسائی و با حضور به موقع، قاتل را در منطقه سرآسیاب ملارد دستگیر کردند.

به گفته این مقام پلیس، متهم در بازجویی‌ها انگیزه قتل را «اختلاف خانوادگی» عنوان کرده است.

سرهنگ نورمحمدی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شده است.

جزئیات بیشتر درباره زمان دقیق وقوع قتل‌ها و انگیزه دقیق متهم تاکنون اعلام نشده است.

    • نازیلا IT ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
      چه اتفاق تلخی🥲

