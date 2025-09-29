مردی در ملارد به اتهام قتل پدر و مادرش دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس مردی را که به دنبال دو فقره قتل عمد تحت تعقیب بود، دستگیر و این مرد در بازجوییهای اولیه به قتل پدر و مادر خود اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامی ملارد، اعلام کرد: بررسی این پرونده به دنبال وقوع دو قتل، به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته بود.
او گفت: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و با هماهنگی قضائی مخفیگاه متهم را شناسائی و با حضور به موقع، قاتل را در منطقه سرآسیاب ملارد دستگیر کردند.
به گفته این مقام پلیس، متهم در بازجوییها انگیزه قتل را «اختلاف خانوادگی» عنوان کرده است.
سرهنگ نورمحمدی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شده است.
جزئیات بیشتر درباره زمان دقیق وقوع قتلها و انگیزه دقیق متهم تاکنون اعلام نشده است.
