نورمحمدی: ۳ تن آرد خارج از شبکه توزیع در ملارد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳ تن آرد خارج از شبکه توزیع و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

نورمحمدی در ادامه اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۷۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع به وزن ۳ تن کشف و یک نفر نیز در این زمینه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ملارد با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.