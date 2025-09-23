  1. استانها
۸ شناور حامل قاچاق در آب‌های استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف ۸ فروند شناور با کشف بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان کالای قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در راستای برخورد جدی با قاچاقچیان کالا ضمن تقدیر از مردم فهیم و ولایتمدار استان در همکاری با مرزداران و برقراری امنیت سرحدات کشورمان، اظهار کرد: با تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در تولید، مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشرافیت اطلاعاتی ۸ فروند شناور حامل کالاهای قاچاق را طی ۶ عملیات در آب‌های استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در بازدید مرزبانان از این شناوران، ۴ هزار عدد لوازم آرایشی بهداشتی، ۳ هزار ثوب پوشاک، ۶ هزار عدد لوازم جانبی موبایل، ۷۳ هزار عدد ابزارآلات، ۱۲ هزار عدد گل مصنوعی، ۴۸ هزار عدد انواع لوازم خانگی، انواع لوازم یدکی خودرو و صدها قلم کالای قاچاق کشف شد.

سردار خسروی ضمن اشاره به دستگیری ۱۲ نفر متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۱۸۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد نموده‌اند و متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی در برخورد قاطع با با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: پدیده شوم قاچاق یکی از عوامل جدی و مخرب اقتصاد کشور است که کیان نظام را هدف قرار می‌دهد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله می‌کنند.

