به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در راستای برخورد جدی با قاچاقچیان کالا ضمن تقدیر از مردم فهیم و ولایتمدار استان در همکاری با مرزداران و برقراری امنیت سرحدات کشورمان، اظهار کرد: با تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در تولید، مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشرافیت اطلاعاتی ۸ فروند شناور حامل کالاهای قاچاق را طی ۶ عملیات در آب‌های استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در بازدید مرزبانان از این شناوران، ۴ هزار عدد لوازم آرایشی بهداشتی، ۳ هزار ثوب پوشاک، ۶ هزار عدد لوازم جانبی موبایل، ۷۳ هزار عدد ابزارآلات، ۱۲ هزار عدد گل مصنوعی، ۴۸ هزار عدد انواع لوازم خانگی، انواع لوازم یدکی خودرو و صدها قلم کالای قاچاق کشف شد.

سردار خسروی ضمن اشاره به دستگیری ۱۲ نفر متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۱۸۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد نموده‌اند و متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی در برخورد قاطع با با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: پدیده شوم قاچاق یکی از عوامل جدی و مخرب اقتصاد کشور است که کیان نظام را هدف قرار می‌دهد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله می‌کنند.