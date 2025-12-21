  1. استانها
۶ شناور حامل کالای قاچاق در مرزهای آبی استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آب‌های حوزه سرزمینی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در تولید اظهار کرد: مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشرافیت اطلاعاتی ۶ فروند شناور، ۲ قایق و یک دستگاه خودرو حامل کالاهای قاچاق را در آب‌های استان بوشهر متوقف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در بازدید مرزبانان از این شناوران، اسباب بازی ۵۶۸۰ عدد، ۴۰۰ ثوب پوشاک، ۷۰ هزار عدد لوازم تتو، ۱۲۶۰ عدد ویپ، ۳۸۴ عدد لوازم آرایشی بهداشتی، ۲ هزار عدد لوازم جانبی موبایل و یک هزار کیلوگرم صید غیرمجاز کشف شد.

سردار خسروی ضمن اشاره به دستگیری ۱۰ نفر متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۱۱۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال برآورد نموده‌اند و متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی در پایان تأکید کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله می‌کنند.

