۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

۳ شناور حامل قاچاق در مرزهای آبی توقیف شد

بوشهر - فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف ۳ فروند شناور باری با کش بیش از ۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در امر مقابل و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در تولید اظهار کرد: مرزبانان موفق شدند با تجدید اقدامات کنترلی و رصد اشرافیت اطلاعاتی سه فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق را در آب‌های استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازدید مرزبانان از شناوران، هزار و ۵۰۰ عدد لپ‌تاپ، قطعات و لوازم جانبی رایانه، هزار و ۳۸۰ عدد تجهیزات پزشکی، بیش از ۳۱ هزار عدد فرز الماس و صدها قلم کالای قاچاق کشف شد.

سردار خسروی با اشاره به دستگیری سه نفر متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه را ۹۲ میلیارد و هشتصد میلیون ریال برآورد نموده‌اند و متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی تأکید کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی فرهنگی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله می‌کنند.

