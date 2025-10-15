۳ شناور حامل قاچاق در مرزهای آبی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در امر مقابل و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در تولید اظهار کرد: مرزبانان موفق شدند با تجدید اقدامات کنترلی و رصد اشرافیت اطلاعاتی سه فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق را در آب‌های استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازدید مرزبانان از شناوران، هزار و ۵۰۰ عدد لپ‌تاپ، قطعات و لوازم جانبی رایانه، هزار و ۳۸۰ عدد تجهیزات پزشکی، بیش از ۳۱ هزار عدد فرز الماس و صدها قلم کالای قاچاق کشف شد.

سردار خسروی با اشاره به دستگیری سه نفر متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه را ۹۲ میلیارد و هشتصد میلیون ریال برآورد نموده‌اند و متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی تأکید کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی فرهنگی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله می‌کنند.