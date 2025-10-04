  1. استانها
بخشدار فهرج: جشنواره روز ملی روستا و عشایر در فهرج برگزار می‌شود

فهرج- بخشدار مرکزی فهرج از برگزاری جشنواره روز ملی روستا و عشایر با هدف حفاظت از مناظر طبیعی ثبت ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرنود، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به مناسبت ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر، جشنواره‌ای با همین عنوان در روستای علی آباد سجادی بخش مرکزی ، شهرستان فهرج در روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

وی افزود: برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی روستایی و عشایری، اجرای بازی‌های بومی و محلی، پخت غذاهای سنتی و اجرای برنامه‌های مفرح فرهنگی و هنری از برنامه‌های این جشنواره است.

بخشدار مرکزی فهرج بیان کرد: شعار این جشنواره حفاظت از جنگل‌های نبکا فهرج به عنوان اثر ثبت ملی و داشته‌های محیط زیستی و حراست از مناظر طبیعی ثبت ملی این شهرستان از اهداف تعریف شده جشنواره روز ملی روستا و عشایر است.

فرنود، تصریح کرد: این جشنواره با همکاری اداره‌کل امور روستایی استانداری کرمان، امور عشایری استان، فرمانداری، بخشداری نگین کویر، اداره ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های اجرایی و انتظامی شهرستان فهرج برگزار می‌شود تا در کنار تحقق فرهنگ‌سازی حفاظت از آثار طبیعی و محیط زیست نشاط اجتماعی را در جامعه افزایش دهد.

گفتنی است شهرستان فهرج پنج اثر ملی و یک اثر ثبت جهانی به نام ریگ یلان را در کارنامه خود دارد و با توجه به اینکه یکی از درگاه‌های ورودی لوت در فهرج واقع شده است، این شهر از نقاط مستعد برای سرمایه گذاری و گسترش صنعت گردشگری استان کرمان و کشور محسوب می شود.

کلوت‌ها، نبکا، تپه‌های ستاره آبی، قلعه عشاق، دشت طلایی، قلعه‌ها و مناطق تاریخی گوناگون، میل نادری، روستای تاریخی گردشگری شاهرخ آباد، دشت ستارگان و تنها جنگل بزرگ اسکنبیل‌ها از جمله جاذبه های کویر فهرج هستند که این منطقه را به بهشت رویایی گردشگران تبدیل کرده است.

