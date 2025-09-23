به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و با شعار امسال «توسعه عدالت، برای ایران، برای مدرسه» آئین باشکوه بازگشایی مدارس دماوند در محل مدرسه احمد ابراهیمی برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی امام جمعه دماوند، عباس حیدری آزاد فرمانداردماوند، سرهنگ ملکی فرمانده انتظامی و فروتن مدیر آموزش و پرورش این شهرستان و جمعی از مسئولان ادارات و دستگاه‌های اجرایی همراه بود.

برنامه با اجرای سرود دانش‌آموزی آغاز شد و پس از سخنرانی مسئولان و دکلمه‌خوانی دانش‌آموزان، در فضایی صمیمی و پرنشاط، زنگ آغاز سال تحصیلی نواخته شد.

دانش‌آموزان با دریافت گل از مسئولان، راهی کلاس‌های درس شدند تا سالی تازه را با انگیزه و امید آغاز کنند.

بر اساس آمار اعلام شده، در سال تحصیلی جدید ۱۳۲ مدرسه در شهرستان دماوند میزبان ۱۶ هزار دانش‌آموز خواهند بود و بیش از ۱۱۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی نیز ثبت‌نام کرده‌اند.

فروتن مدیر آموزش‌وپرورش دماوند در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در توسعه کشور گفت: مدرسه فقط محل یادگیری کتاب‌های درسی نیست، بلکه جایی است که روح و اندیشه انسان‌ها پرورش یافته و استعدادها شکوفا می‌شود.

وی افزود: امیدواریم امسال، هر دانش‌آموز با توانمندی بیشتر و عشق به میهن وارد مسیر پیشرفت شود.

مدیر آموزش‌وپرورش دماوند گفت: رسالت ما تربیت نسل آینده‌سازی است که با دانش، اخلاق، و تعهد، کشور را به قله‌های پیشرفت برسانند.