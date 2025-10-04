وزیر آموزش و پرورش وارد شهرقدس شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی،صبح شنبه، وارد شهرقدس شد تا در مراسم جشن غنچه‌ها، ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی و کلاس اولی‌ها، حضور یابد.

این مراسم که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس این شهرستان در حال برگزاری است، با حضور مسئولان،محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، فرهنگیان، والدین و دانش‌آموزان آغاز شده و فضای شاد و پرانرژی در محل برگزاری حاکم است.

وزیر آموزش و پرورش پس از ورود به محل مراسم، مورد استقبال گرم مسئولان محلی و جمعی از دانش‌آموزان قرار گرفت.

برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرود، نمایش‌های کودکانه و اهدای بسته‌های فرهنگی برای این مراسم پیش‌بینی شده و با حضور وزیر، حال و هوای ویژه‌ای به خود گرفته است.