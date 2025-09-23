  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

زنگ بازگشایی مدارس در قزوین

قزوین- زنگ بازگشایی مدارس همزمان با سراسر کشور در مدرسه شهیدان شالباف قزوین به صدا درآمد.

