https://mehrnews.com/x396DN ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳ کد خبر 6599456 استانها قزوین استانها قزوین ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳ زنگ بازگشایی مدارس در قزوین قزوین- زنگ بازگشایی مدارس همزمان با سراسر کشور در مدرسه شهیدان شالباف قزوین به صدا درآمد. دریافت 126 MB کد خبر 6599456 کپی شد مطالب مرتبط نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در دماوند؛ ۱۶ هزار دانشآموز راهی کلاس شدند آیین آغاز سال تحصیلی جدید در شیراز آقامیری: آموزش بدون اصول اخلاقی، تهدیدی برای جامعه است آغاز سال تحصیلی در دلگان برچسبها بازگشایی مدارس آغاز سال تحصیلی قزوین
نظر شما