https://mehrnews.com/x396B4 ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶ کد خبر 6599322 استانها تهران استانها تهران ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶ مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در اسلامشهر اسلامشهر - در این ویدیو گزارش خبرنگار مهر، از مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در اسلامشهر را مشاهده میکنید. دریافت 36 MB کد خبر 6599322 کپی شد مطالب مرتبط کاهش تراکم کلاسی با اضافه شدن ۷۰ کلاس درس در اسلامشهر نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در دماوند؛ ۱۶ هزار دانشآموز راهی کلاس شدند گزارش مهر از آئین بازگشایی مدارس در ورامین با حضور معاون رئیس جمهور برچسبها آغاز سال تحصیلی سال تحصیلی جدید اسلامشهر امام جمعه اسلامشهر فرمانداری اسلامشهر نوراله طاهری محمد باقر برقراری
نظر شما