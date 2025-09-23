  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در اسلامشهر

اسلامشهر - در این ویدیو گزارش خبرنگار مهر، از مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در اسلامشهر را مشاهده می‌کنید.

دریافت 36 MB
کد خبر 6599322

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
