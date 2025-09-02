محمد فروتن، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل اداره آموزش و پرورش دماوند برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: جلسات تخصصی با مدیران مدارس برگزار شده و فردا نیز جلسه فصلی مدیران برای آمادگی نهایی جهت بازگشایی مدارس برگزار خواهد شد، ساماندهی معلمان تقریباً انجام شده و مدیران جدید انتصاب و مستقر شده‌اند؛ بنابراین تغییرات مدیریتی در مدارس به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در زمینه تجهیزات مدارس نیز اقدامات لازم انجام شده و بسیاری از تجهیزات تحویل مدارس شده است. برخی مدارس با مساحت حدود ۱۲ هزار متر مربع امسال آسفالت جدید دریافت کرده‌اند که از دیروز عملیات آن آغاز شده و ظرف یکی دو روز آینده به پایان می‌رسد.

فروتن درباره وضعیت نیروی انسانی و فضای فیزیکی مدارس اظهار داشت: به لطف خدا هیچ کلاس و دانش‌آموزی بدون معلم و کلاس در مهرماه نخواهیم داشت و تمام نیازهای آموزشی تأمین شده است.

وی با بیان جزئیات وضعیت کلاس‌ها و ثبت‌نام دانش‌آموزان افزود: امسال ۳۱۴ کلاس درس در مقاطع ابتدایی و متوسطه داریم که ۱۰۹ کلاس آن در مدارس دولتی و ۲۶ کلاس در مدارس غیرانتفاعی است، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام کنند که از این تعداد ۱۰۸۰۰ نفر دختر هستند.

مدیر آموزش و پرورش دماوند در خصوص توسعه مدارس و کاهش ترک تحصیل تصریح کرد: شش مدرسه به دلیل افزایش جمعیت دانش‌آموزی به دوشیفت تبدیل شده‌اند. در زمینه کاهش ترک تحصیل نیز اقدامات موثری انجام شده و میزان بازمانده از تحصیل به حدود ۴ درصد رسیده است. استقبال از مدارس غیرانتفاعی نیز همچنان خوب است.

وی درباره وضعیت مدارس فرسوده و خیرساز بیان کرد: در دماوند ۵ مدرسه نیاز به بازسازی دارند و سه مدرسه خیرساز در دست احداث هستند. همچنین تراکم دانش‌آموزی کاهش یافته و کیفیت‌بخشی و بهبود آموزش در مدارس انجام شده است.

فروتن درباره جمعیت دانش‌آموزان افغانی گفت: تعداد دانش‌آموزان افغانی نزدیک به ۵ هزار نفر است و امیدواریم شرایط ادامه تحصیل برای آن‌ها فراهم باشد.

وی درباره شهریه مدارس نیز توضیح داد: تمام مدارس دولتی تحت قالب مصوبات انجمن‌های مدرسه برای فوق برنامه شهریه دریافت می‌کنند و هیچ شهریه متغیر دیگری وجود ندارد.

